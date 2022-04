Test Xiaomi 12 Pro: świetny AMOLED 120 Hz, głośniki stereo i Snapdragon 8 Gen 1 mogą nie wystarczyć do sukcesu

Zaledwie kilka dni temu miała miejsce europejska premiera nowych smartfonów serii Xiaomi 12. My mieliśmy okazję przetestować najbogatszego przedstawiciela rzeczonej linii, model Xiaomi 12 Pro. Choć urządzenie może pochwalić się szeregiem przydatnych rozwiązań, topową specyfikacją techniczną i cechami, które przyciągną nawet malkontentów, sprzęt ma kilka drobnych wad. Nie wspominałbym o nich, gdyby nie relatywnie wysoka cena sztandarowej „dwunastki”. Mimo wspomnianych niuansów sprzęt okazuje się całkiem udanym kawałkiem elektroniki użytkowej. Dodatkowo nie można odmówić mu uroku. Na polu designu i wygody użytkowania, Xiaomi 12 Pro wypada lepiej niż dobrze. Czy jest to jednak poziom charakterystyczny dla bezpośredniej konkurencji cenowe? Sprawdźmy to.

Autor: Marcin Karbowiak

Podczas europejskiej premiery najnowszych smartfonów producenta poznaliśmy modele Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 oraz Xiaomi 12X. My zdecydowaliśmy się sprawdzić wariant sztandarowy, czyli sprzęt z dopiskiem Pro w nazwie, który występuje w konfiguracji z 12 GB RAM i 256 GB pamięci na dane. Oczywiście mówimy tutaj o LPDDR5 oraz UFS 3.1, co poza procesorem ma kluczowe znaczenie dla wydajności telefonu. Cena sprzętu wynosi aż 5199 zł, co każde nam zestawiać go z innymi flagowcami od Apple i Samsunga. W tej kwocie można nabyć bowiem Apple iPhone 13 Pro oraz Samsunga S22+. W zasadzie, jeśli dopłacimy kilkaset złotych, jesteśmy w stanie zdobyć nawet modele Apple iPhone 13 Pro Max oraz Samsunga Galaxy S22 Ultra. Nie będziemy jednak oceniać sprzętu względem droższych opcji.

Sprawdziliśmy, jak smartfon Xiaomi 12 Pro poradzi sobie podczas codziennego użytkowania oraz w testach syntetycznych. Dowiedz się, czy warto rozważać kupienie nowości ze stajni sprawdzonego producenta.

Xiaomi 12 Pro został wyposażony w najnowszy flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, któremu towarzyszy grafika Adreno 730. Taki zestaw połączony z 12 GB RAM (+ dodatkowe 3 GB wirtualnego RAM) zapewnia bardzo dobry poziom wydajności. Niestety, dłuższa, intensywna sesja ze smartfonem powoduje nadmierne nagrzewanie się obudowy i spadek żwawości pracy. Wrócimy do tego nieco później. Za trzonem specyfikacji, warto wspomnieć o całkiem sporym, bo aż 6,7-calowym panelu AMOLED (Samsung E5) o jasności do 1500 nitów, najnowszym Androidzie 12 oraz szybkim ładowaniu przewodowym mocą 120 W. Cieszy także port podczerwieni, który pozwala sterować urządzeniami, takimi jak TV, system audio czy klimatyzator. Bateria o pojemności 4600 mAh zapewnia dobry czas pracy na jednym ładowaniu, ale osobiście wolałbym nieznacznie pogrubioną konstrukcję z nieco większym akumulatorem.

Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12 Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Ekran 6,7-calowy AMOLED

3200 x 1440 pix

120 Hz

20:9 6,3-calowy AMOLED

2460 x 1080 pix

144 Hz

20:9 RAM 12 GB 8 GB Pamięć na dane 256 GB 128 GB lub 256 GB Aparat główny 50 MP szeroki kąt f/1.9

50 MP ultraszeroki kąt f/2.2

50 MP teleobiektyw 50 MP szeroki kąt f/1.9

13 MP ultraszeroki kąt f/2.4

5 MP makro Przednia kamerka 32 MP f/2.5 Akumulator 4600 mAh

120 W 4500 mAh

67 W System Android 12, MIUI 13 Wymiary i waga 163,6 x 74,6 x 8,2 mm

205 g 152,7 x 69,9 x 8,2 mm

180 g Cena 5199 zł (12 GB + 256 GB) 3799 zł (8 GB + 128 GB)

3999 zł (8 GB + 256 GB)

Fotograficznie jest naprawdę dobrze. Do dyspozycji użytkownika oddano aparat główny składający się z 50 MP szerokiego kąta, 50 MP ultraszerokiego kąta oraz 50 MP teleobiektywu z 2-krotnym zoomem optycznym. Wielka szkoda, że nie udało się wykorzystać 3-krotnego zoomu. Zabrakło także funkcji makro, natomiast można uzyskać takowy efekt, korzystając z 5-krotnego przybliżenia. Jest to częściowy „crop”, ale efekt można uznać za satysfakcjonujący. Xiaomi wykorzystuje także nagrywanie w rozdzielczości 8K, choć mamy tu do czynienia jedynie z 24 FPS. Jeśli zależy nam na płynności charakterystycznej dla 60 FPS, musimy celować w rozdzielczości 4K. Kamerka do selfie otrzymała rozdzielczości 32 MP, a sam mechanizm został ukryty we wcięciu ekranowym w górnej części wyświetlacza. Przejdźmy przez poszczególne elementy urządzenia.