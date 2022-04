XFX i BIOSTAR prezentują autorskie wersje kart graficznych Radeon RX 6400. Układy jeszcze dziś mają trafić do sprzedaży

Dziś oficjalnie debiutuje wyczekiwany 8-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 7 5800X3D, jednak to nie jedyna premiera, jaką przygotowali popularni Czerwoni. W najbliższych godzinach do sprzedaży powinny trafić także mniej wydajne jednostki Ryzen, które przeznaczone są dla graczy z ograniczonym budżetem. Co więcej, na dziś planowana była również premiera odświeżonych Radeonów RX 6X50 XT, jednak z różnych względów została ona przełożona na przyszły miesiąc. Nie oznacza to jednak, że do tego czasu nie ujrzymy żadnego "nowego" Radeona. Wygląda na to, że niskobudżetowy model RX 6400 trafia dziś na rynek w niereferencyjnych wersjach. Na naszych łamach opisywaliśmy już kilka takich jednostek, jednak warianty od firm XFX i BIOSTAR poznaliśmy dopiero teraz.

Radeony RX 6400 od firm XFX i BIOSTAR cechują się prostymi systemami chłodzenia i standardowymi taktowaniami. Póki co ceny omawianych jednostek nie są znane.

Zacznijmy od układu przygotowanego przez BIOSTAR-a. To klasyczna dwuslotowa karta graficzna z jednym wentylatorem, która nada się do zestawów komputerowych w formacie Mini-ITX. Niech nie zwiedzie Was napis "Gaming" na opakowaniu - Radeon RX 6400 nie nadaje się do grania w gry, chyba, że bierzemy pod uwagę starsze lub mało wymagające produkcje. Maksymalne taktowanie rdzenia wynosi 2321 MHz (Boost), co oznacza, że producent darował sobie firmowy overclocking i skupił się wyłącznie na zastosowaniu swojego systemu chłodzenia. Na śledziu karty znajdziemy po jednym złączu DisplayPort 1.4 oraz HDMI 2.1.

XFX ma z kolei do zaoferowania Radeona RX 6400 w niskoprofilowej wersji Speedster SWFT 105. To bardzo schludnie wyglądający model, który wygląda na zmodyfikowaną wersję referencyjną przedstawioną jakiś czas temu przez samo AMD. Również tutaj spodziewamy się standardowych częstotliwości pracy. Obie karty mają 4 GB pamięci GDDR6 16 Gbps i nie potrzebują dodatkowych źródeł zasilania - ich TDP to 53 W, więc cała energia przekazana jest przez gniazdo PCIe. Póki co ceny omawianych jednostek nie są znane.

