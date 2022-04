Sapphire Radeon RX 6400 PULSE - tak prezentuje się energooszczędna karta graficzna RDNA 2 w formacie low-profile

AMD Radeon RX 6400 to aktualnie najwolniejsza desktopowa jednostka Czerwonych oparta na architekturze RDNA 2. Do tej pory trafiała ona wyłącznie do producentów gotowych zestawów, jednak lada moment zainteresowani klienci będą mogli ją nabyć w niereferencyjnych wersjach. Czego możemy się spodziewać? Cóż, na pewno niczego nadzwyczajnego - to bardzo proste jednostki, których przeznaczeniem jest wyświetlanie pulpitu i wykonywanie innych podstawowych zadań, co dobrze widać po autorskim modelu Sapphire Radeon RX 6400 PULSE. Serwis VideoCardz opublikował właśnie jego zdjęcia, które nie zaskoczą nikogo - dokładnie takiej karty graficznej mogliśmy się spodziewać.

Sapphire Radeon RX 6400 PULSE to jednostka wyposażona w rdzeń Navi 24 (litografia 6 nm) dysponujący 768 procesorami strumieniowymi. Na pokładzie znalazło się 4 GB pamięci GDDR6 (magistrala 64-bit). Jak sugeruje wygląd, karta jest zgodna z formatem low-profile. Jej chłodzenie ma jeden niewielki wentylator, który powinien bez większych problemów schłodzić układ graficzny - w końcu współczynnik TDP to tylko 53 W, dzięki czemu cała energia będzie dostarczana za pośrednictwem interfejsu PCIe 4.0 x4. Jak widać na poniższym porównaniu, całość generalnie mocno przypomina profesjonalnego Radeona PRO W6400.

Na śledziu karty graficznej znalazły się dwa złącza wideo: po jednym HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4. Niestety, nie poznaliśmy dokładniejszych danych dotyczących specyfikacji, aczkolwiek trudno w tym przypadku liczyć na podwyższone taktowania czy jakieś specjalne funkcje. Spodziewamy się, że karta graficzna trafi do sprzedaży już 20 kwietnia. Jej cena pozostaje zagadką. Przy obecnej sytuacji na rynku może ona zwrócić uwagę tych, którzy szukają energooszczędnej jednostki do grania w starsze gry, przeglądania Internetu lub odtwarzania multimediów (układ wspiera dekodowanie H264/H265).

