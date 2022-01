AMD Radeon PRO W6400, Radeon PRO W6500M oraz Radeon PRO W6300M - debiut układów NAVI 24 do profesjonalnych zadań

Na rynku profesjonalnych kart mamy przede wszystkim dwie serie układów: NVIDIA Quadro oraz AMD Radeon Pro. Obie firmy wykorzystują swoje najnowsze architektury, by prezentować nie tylko układy przeznaczone z myślą o grach, ale także modele z optymalizacjami pod konkretne zastosowania i oprogramowanie. W przypadku NVIDII mamy zatem do czynienia z architekturą Ampere w postaci kart RTX AXXXX (dawne Quadro RTX), z kolei AMD oferuje obecnie profesjonalne układy Radeon PRO W6XXX, oparte na architekturze RDNA 2 oraz rdzeniach NAVI 2X. Dotychczas firma zaprezentowała takie karty jak Radeon PRO W6900X, Radeon PRO W6800 czy też Radeon PRO W6600. Dzisiaj do oferty dołączają modele z niższej półki, które będą rywalizować z takimi układami jak NVIDIA T1000 czy T600. Mowa o układach Radeon PRO W6400 (desktop) oraz Radeon PRO W6500M i Radeon PRO W6300M (mobile).

AMD prezentuje dzisiaj oficjalnie trzy kolejne układy graficzne z serii Radeon PRO. Mowa o Radeon PRO W6400, Radeon PRO W6500M oraz Radeon PRO W6300M. Wszystkie wykorzystują rdzeń NAVI 24.

Wszystkie trzy układy graficzne, a więc AMD Radeon PRO W6400, Radeon PRO W6500M oraz Radeon PRO W6300M, oparte są na rdzeniu NAVI 24, wyprodukowanym przy zastosowaniu 6 nm procesu technologicznego TSMC. NAVI 24 posiada m.in. 5.4 mld tranzystorów. Radeon PRO W6400 jest bezpośrednim następcą modelu Radeon PRO WX 3200, oferując m.in. 768 procesorów strumieniowych oraz 12 jednostek Ray Accelerators. Jak widać, mamy do czynienia z nieco przyciętą wersją wersją NAVI 24. Tymczasem mobilna wersja Radeon PRO W6500M opiera się już na pełnym rdzeniu, z 1024 rdzeniami oraz 16 jednostkami RA. W obu przypadkach otrzymamy także 4 GB pamięci GDDR6 na 64-bitowej magistrali. Podstawowa przepustowość pamięci wynosi 128 GB/s, jednak dzięki wykorzystaniu 16 MB Infinity Cache, przepustowość w określonych momentach może zostać zwiększona do 289 GB/s (wzrost o 161 GB/s). Karty wykorzystują magistralę PCIe 4.0 x4. Radeon PRO W6400 nie posiada także dodatkowych wtyczek zasilających dzięki wysokiej energooszczędności rdzenia NAVI 24. TDP karty wynosi zaledwie 50 W.

AMD Radeon PRO W6400 został przygotowany z myślą o lżejszych obliczeniach GPU, także w niższej rozdzielczości 2K (dotyczy to m.in. obróbki materiałów wideo). Oprócz tego, karta ma bardzo dobrze sprawować się w zadaniach związanych np. z pracą biurową. Chodzi tutaj m.in. o przeprowadzanie wideokonferencji, przy jednoczesnej pracy w środowisku Microsoft 365 oraz obsługą przeglądarek internetowych. Karta sprawdzi się także w zadaniach związanych z tworzeniem trójwymiarowych modeli, choć o mniejszym stopniu skomplikowania. Podobne zastosowania dotyczą mobilnych kart Radeon PRO W6500M oraz Radeon PRO W6300M. Wracając do desktopowego wariantu Radeon PRO W6400 - oferuje on wsparcie m.in. dla rozdzielczości 8K, 4K oraz pełnej obsługi HDR. Wyposażony został w dwa porty DisplayPort 1.4. Ponadto nie brakuje wsparcia dla zadań związanych z VR czy pełną obsługą bibliotek DirectX 12 Ultimate. W rdzeń graficzny wbudowany jest także hardware'owy moduł ASP (AMD Secure Processor), który ma dbać o bezpieczeństwo sprzętu. Cena Radeona PRO W6400 ma wynosić 229 dolarów.

AMD Radeon PRO W6400 AMD Radeon PRO W6500M AMD Radeon PRO W6300M Architektura AMD RDNA 2 AMD RDNA 2 AMD RDNA 2 Litografia 6 nm TSMC 6 nm TSMC 6 nm TSMC Rdzeń NAVI 24 NAVI 24 NAVI 24 Tranzystory 5.4 mld 5.4 mld 5.4 mld Procesory strumieniowe 768 1024 768 Bloki CU/Jednostki RA 12 16 12 Moc obliczeniowa FP16 7.07 TFLOPS 10.61 TFLOPS 6.75 TFLOPS Moc obliczeniowa FP32 3.54 TFLOPS 5.30 TFLOPS 3.37 TFLOPS Pamięć 4 GB GDDR6 4 GB GDDR6 2 GB GDDR6 Magistrala pamięci 64-bit 64-bit 64-bit Przepustowość (bez Infinity Cache) 128 GB/s 128 GB/s 64 GB/s Przepustowość (z Infinity Cache) 289 GB/s 289 GB/s ? Zgodność z PCIe 4.0 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 TDP 50 W 50 W 25 W

Źródło: AMD, PurePC.pl