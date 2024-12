Xbox Game Pass - druga fala wrześniowej oferty Microsoftu. Frostpunk 2, Ara: History Untold i Wargroove 2.

Pierwsze tygodnie września dostarczyły graczom kilka całkiem niezłych powodów do pozostania z ich regularnie drożejącą platformą. Co istotne, otrzymaliśmy pewne gry na premierę - chodzi tutaj przede wszystkim o Age of Mythology: Retold, bardzo dobrze ocenione zarówno przez fanów serii, jak i krytyków. Na dokładkę udostępniono również chociażby nieźle przyjętego Star Truckera. A na drugą połowę miesiąca przyszykowano dania główne.

Xbox Game Pass zaoferuje na ostatnie tygodnie września kilka ciekawych pozycji, w tym Frostpunk 2, Ara: History Untold i Wargroove 2, a na deser rozszerzenie do Starfielda, Shattered Space.

Ten miesiąc w Game Passie nie obfituje w jakoś specjalnie wiele gier, ale postarano się, by przynajmniej coś sobą prezentowały. I tak po fali pierwszej nadchodzi następna. A rozpoczyna ją Wargroove 2 - zeszłoroczna strategia nawiązująca do takich serii, jak Fire Emblem, gdzie ponownie stajemy w szranki w fantastycznym świecie stworzonym przez studio Robotality. Dzień później pojawi się Frostpunk 2 - wyczekiwana kontynuacja wielkiego hitu 11 bit studios. Polscy deweloperzy obiecali m.in. rozwinięcie mechanik poprzednika i skupienie się bardziej na społecznych akcentach zarządzania miastem. Jeśli wierzyć pierwszym ocenom, udało się.

Cztery dni później premierowo ukaże się Ara: History Untold. To turowa strategia 4X od Oxide Interactive, w której wybieramy dany naród, żeby go rozwijać przez kolejne epoki. Twórcy złożeni są z weteranów Firaxis Games (seria Civilization), więc nie mamy do czynienia z grupą zupełnych nowicjuszy. Z aktualizacji, kto gra w Fallout 76, może już pobrać update Milepost Zero, 20 września zaś dostępny będzie Early Access Trial EA Sports FC 25. No i na ostatni dzień miesiąca Bethesda wypuści dodatek do Starfielda - Shattered Space. To także ostatnie tygodnie dla kilku innych gier - w tym obu sezonów The Walking Dead, Gotham Knights, Loop Hero i wreszcie cieszącego się wielką popularnością Valheimu. Ale możecie je wykupić z 20% zniżką.

Wargroove 2 (konsole, chmura i PC) - 19 września

Frostpunk 2 (PC) - 20 września

Ara: History Untold (PC) - 24 września

Starfield: Shattered Space (Xbox Series X|S, chmura i PC) - 30 września

Wraz z końcem września z oferty znikną:

Gotham Knights (konsole, chmura i PC)

Let’s Build a Zoo (konsole, chmura i PC)

Loop Hero (konsole, chmura i PC)

My Time At Portia (konsole, chmura i PC)

PAW Patrol Grand Prix (konsole, chmura i PC)

Pheonix Wright: Ace Attorney Trilogy (konsole, chmura i PC)

The Walking Dead: The Complete First Season (PC)

The Walking Dead: Season Two (PC)

Valheim (konsole, chmura i PC)

Źródło: Xbox