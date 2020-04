X-kom - Tańsze procesory, karty graficzne, pamięci, SSD i smartfony

W rozpoczynającym się właśnie tygodniu, ruszają w sklepach x-kom kolejne ciekawe promocje. Tym razem przez siedem dni w obniżonych cenach znajdziecie wybrane komponenty idealne do podniesienia wydajności sprzętu i zabawy w podkręcanie. Tańsze będą między innymi procesory, karty graficzne, płyty główne, dyski SSD, pamięci RAM, zasilacze komputerowe, obudowy i systemy chłodzenia. Akcja obejmuje kilkadziesiąt produktów. W drugiej promocji zostały wyselekcjonowane smartfony klasy premium, które także można zakupić z atrakcyjnym rabatem. Każdy znajdzie tutaj coś w sam raz dla siebie.

Miłośnicy overclockingu w przygotowanej przez x-kom promocji znajdą wszystko co niezbędne, aby uczynić swój komputer jeszcze wydajniejszym. Chcecie zwiększyć płynność w grach? To idealna okazja, aby dopieścić swój sprzęt wykorzystując podzespoły, które teraz możecie zakupić dużo taniej. Procesory, pamięci RAM, płyty główne, dyski SSD – to wszystko i wiele więcej znajdziecie w promocji Tydzień Overclockingu pod TYM linkiem. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: overclocking i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje 6.04.2020 do 12.04.2020. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Przecena 1529 → 1399 złotych

Przecena 2289 → 1989 złotych

Przecena 899 → 799 złotych

Przecena 659 → 569 złotych

Przecena 1649 → 1499 złotych

Przecena 699 → 615 złotych

Przecena 409 → 379 złotych

Przecena 2429 → 2319 złotych

Przecena 369 → 339 złotych

Przecena 999 → 899 złotych

Przecena 1849 → 1749 złotych

Przecena 499 → 449 złotych

Tydzień smartfonów premium w sklepach x-kom

W ciągu całego tygodnia dostępna będzie także inna promocja. Tym razem rabatem objęte są smartfony. I to nie byle jakie, bo smartfony klasy premium. Jeśli jesteście zatem zwolennikami sprzętu najwyższej jakości, to w promocji Tydzień Smartfonów Premium znajdziecie z pewnością coś dla siebie. Czas promocji jest ograniczony, a ceny tak atrakcyjne, że nie ma na co czekać. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: smartfon-premium i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 6.04.2020 do 12.04.2020 lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Przecena 2699 → 1999 złotych

Przecena 2299 → 1999 złotych

Przecena 2649 → 1999 złotych

Przecena 2799 → 2349 złotych

Przecena 2999 → 2399 złotych

Zostań Sales Master w x-kom

Sklep x-kom ma także ciekawą propozycję dla wszystkich, którzy szukają dodatkowego źródła dochodu. Wystarczy dołączyć do programu partnerskiego SalesMasters i dzielić się w internecie swoja wiedzą polecając wybrany sprzęt. Za każdą transakcje wykonaną z takiego polecenia można zgarnąć atrakcyjna prowizje, która wynosi nawet 11%. Idealna okazja do tego, aby dorobić sobie bez wychodzenia z domu.

Zamówienia publiczne dla szkół

Sklep x-kom jako specjalista w branży komputerowej prowadzi także współpracę z jednostkami budżetowymi i samorządowymi, w tym szkołami. Podczas takiej współpracy sklep przedstawia indywidualnie dopasowaną, atrakcyjną cenowo ofertę. W przypadku długoterminowej współpracy istnieje możliwość skorzystania z odroczonego terminu płatności, przydzielenie dedykowanego doradcy oraz pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań.

Źródło: x-kom