Studio stojące za serią Worms wchodzi w NFT. Team17 zapowiada własną platformę Worms NFT. Na czym będzie polegać?

Zdaje się, że tematyka związana z NFT (jak i samo NFT) nieprędko zejdzie ze sceny. Niewymiennymi tokenami zdaje się interesować już cały technologiczny świat, niezależnie czy jest nastawiony do tego rozwiązania pozytywnie, czy negatywnie. Jak się okazuje, do grona tych pierwszych dołączyło właśnie studio Team17, które kojarzymy przede wszystkim z pociesznymi, niosącymi wesołą rozpierchduchę robalami. Mowa oczywiście o Wormsach. Team17 chce wykorzystać popularność robaczków i stworzyć platformę Worms NFT AKA Meta Worms. Deweloper uspokaja jednak, że robalowe NFTeki nie będą częścią żadnej gry, a po prostu kolekcjonerskimi, cyfrowymi grafikami opartymi na uniwersum.

Studio Team17 wchodzi w NFT. Tokeny związane z Wormsami nie będą jednak użyteczne w obszarze gier. Będą wyłącznie grafikami kolekcjonerskimi.

Platforma Worms NFT ma być usługą, która pozwoli na kupno i sprzedaż unikatowych grafik komputerowych bazujących na uniwersum Worms. Mowa wyłącznie o grafikach, swoistych ikonach, które nie będą używalne w jakikolwiek sposób, np. w grach studia Team17. Będzie to więc coś na miarę CryptoPunków czy Bored Ape Yacht Club. Osoby totalnie niezainteresowane NFT, a grające w produkcje Team17 nie powinny mieć więc żadnych obaw.

I choć studio Team17 podkreśla, że gracze nie muszą bać się, iż wspomniane NFTeki doprowadzą w końcu do wprowadzenia w grach mechanik typu pay-to-win, to nawet wśród samych tylko deweloperów zasilających szeregi Team17 opinie są podzielone. Wielu pracowników studia nie przepada bowiem za NFT w każdej możliwej formie. Okazuje się, że część z nich do ostatniego momentu (do ogłoszenia planów) nie wiedziała, że ich pracodawca zamierza wejść w rynek NFT. Wygląda jednak na to, że szaleństwa związanego z NFT nie da się już zatrzymać. Twórcy Wormsów nie odnieśli się do niechęci graczy i swoich pracowników w jakiś konkretny sposób, zadeklarowali jednak, że Worms NFT będzie możliwie przyjazne dla środowiska.

