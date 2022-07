Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy z pełnym zwiastunem - produkcja Amazon Studios zadebiutuje już we wrześniu

Serial Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy (The Lord of the Rings: The Rings of Power) już wkrótce zadebiutuje na Amazon Prime Video z pierwszym sezonem, jednak producent ma spory problem, ponieważ serial na podstawie dotychczasowych materiałów oceniany jest przez internautów bardzo negatywnie. Amazon Studios długo zwlekało z publikacją pełnoprawnego zwiastuna, ale w końcu został on ujawniony. Przedstawia on wstęp do niektórych wydarzeń, jakie będą miały miejsce w produkcji.

Amazon opublikował pełny zwiastun nadchodzącego serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy (The Lord of the Rings: The Rings of Power). Produkcja zadebiutuje już 2 września na Amazon Prime Video.

Amazon potwierdził już wcześniej, że serial wprowadzi do uniwersum m.in. pierwszego czarnoskórego elfa oraz pierwszą czarnoskórą, krasnoludzką księżniczkę. Jakby tego było mało, nawet Królowa Numenoru - Tar-Miriel - będzie w serialu postacią o ciemniejszej karnacji (co z kolei jest sprzeczne z opisem postaci w Silmarillionie J.R.R. Tolkiena). Sama akcja ma toczyć się w Drugiej Erze, a w trakcie wypuszczania kolejnych odcinków będziemy mogli zobaczyć takie miejsca jak Królestwo Numenoru, najgłębsze tereny Gór Mglistych oraz lasy Lindonu.

W poniższym zwiastunie możemy zobaczyć m.in. Galadrielę, młodego Elronda oraz innych przedstawicieli ras Elfów, Krasnoludów oraz Ludzi. Jednym z ważniejszych wątków fabularnych serialu będzie stworzenie tytułowych Pierścieni Władzy. Produkcja ukaże również (a przynajmniej powinna) jaką rolę w ich tworzeniu miał Sauron. Nowy trailer potwierdza obecność różnorodnych lokacji, które odznaczać się będą pięknym wyglądem. Trudno jednak nie zauważyć, że wszystkie dotychczasowe materiały raczej nie emanują klimatem Śródziemia, do jakiego zostaliśmy przyzwyczajeni. Amazon swoimi materiałami na razie tylko potwierdził, że ważną rolę w serialu będzie ogrywać różnorodność.

Źródło: Amazon