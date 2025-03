Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord - remake przodka RPG wyszedł z wczesnego dostępu. Pierwsze oceny po premierze

Pod koniec ubiegłego tygodnia Digital Eclipse zakończyło kilkumiesięczny okres Early Access odrestaurowanej wersji legendarnej gry sprzed ponad trzech dekad. Sir-Tech stworzyło wtedy pozycję, na której wzorowali się niezliczeni deweloperzy zarówno tych lepszych, jak i gorszych przedstawicieli tego obszernego gatunku. Jak dotąd lwia część opinii o starym-nowym Wizardry była bardzo pozytywna. Przyjrzyjmy się, jak sytuacja wygląda po pierwszych kilku dniach.

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord zalicza w miarę udane wejście wersji 1.0, chociaż pojawia się też nieco krytyki.

Jeśli chodzi o powroty do klasyki, czekamy między innymi na remake trzeciego Dragon Questa. Z drugiej strony już teraz ograć upiększoną wersję tytułu kluczowego pod kątem wpływu na przyszłość nie tyle gatunku, co i całej branży. Zeszłej jesieni Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord pojawiło się we wczesnym dostępie. Zgodnie z obietnicami, 23 maja doświadczeni deweloperzy wprowadzili remake w swojej finalnej wersji. Minęło kilka dni, toteż pojawiła się już pierwsza partia opinii od co niektórych użytkowników i recenzentów.

Jakkolwiek wersja Early Access miała na ogół bardzo dobre opinie od graczy, po premierze zdążyła się posypać pewna liczba głosów krytycznych. Choć w dalszym ciągu przewagę mają osoby chwalące udane odrestaurowanie tego dinozaura przy jednoczesnym zachowaniu klasycznego ducha, często wspomina się o paru irytujących bugach. Co więcej, w mechanice rozgrywki ma brakować opcji przyspieszenia pewnych potyczek, przez co nawet łatwe starcia toczą się niezwykle powoli, miejscami również wymienia się pewne kłopotliwe elementy sterowania - czy to przy kierowaniu drużyną, czy zarządzaniu ekwipunkiem. Na Metacriticu także pojawiła się garść recenzji - na razie głównie na Switcha i PC. Najwięcej pochwał idzie w kierunku szacunku okazanego oryginałowi, co pozwoliło na zapewnienie wymagającego doświadczenia w odnowionej oprawie (choć i tu znalazły się pojedyncze głosy, że remake jest aż nazbyt wierny). Tutaj też wymieniono pewne techniczne bolączki czy wolne tempo rozgrywki, aczkolwiek na razie próżno szukać wielu negatywów. Wygląda więc na to, że mamy całkiem porządne odnowienie klasycznej gry RPG, ale nie ma co się też nastawiać na przełom w tym względzie.

