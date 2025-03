Dragon Quest 3 HD - zbliża się powrót legendy. Square Enix ogłosiło platformy, na jakich pojawi się remake gry

Marka Dragon Quest nie jest może aż tak kultowa w naszym kraju, ale w wielu miejscach (na czele z Krajem Kwitnącej Wiśni) każda wieść z nią związana ma sporą wartość. Dzisiaj na przykład obchodzi ona następną rocznicę i oczywiście mogliśmy się spodziewać interesujących informacji dotyczących czy to jakichś nowych odsłon, czy powrotu do przeszłości. Kwestia remake'u trzeciej części była już w przeszłości wywoływana do tablicy, teraz dostaliśmy więcej detali.

Dragon Quest 3 HD będzie dostępny na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch.

Choć Square Enix nieodmiennie należy do mocniejszych graczy na rynku, firma bynajmniej nie uniknęła problemu zwolnień, z jakim mierzy się bez mała całe środowisko. Ale kolejne ciekawe projekty w dalszym ciągu są na horyzoncie. Jakoś przed dwoma laty wstępnie zapowiedziano Dragon Quest 3 HD, z kolei pod koniec roku 2023 zakomunikowano, że gra znajduje się na ostatniej prostej finalnych playtestów. Wiadomo już było, że niebawem przyjdzie nam doczekać się kolejnych informacji związanych z najnowszą wersją.

Historia tej odsłony sięga jeszcze 1988 roku, gdy na NES światło dzienne ujrzało Dragon Quest III: Seeds of Salvation. Kolejnych inkarnacji doczekało się kolejno w roku 1996 (SNES) i w 2001 w wersji na GBA. W późniejszym okresie tytuł zdążył pojawić się także między innymi na urządzeniach mobilnych czy Nintendo Wii. JRPG z otwartym światem otrzyma mocno odświeżoną szatą graficzną. Twórcy dodadzą chociażby trójwymiarowe efekty na pikselowe tło, a całość będzie mogła nieco przypominać niedawne gry od Square Enix, jak Octopath Traveler bądź też Triangle Strategy. Pozostaje zatem zaczekać na ogłoszenie dokładnej daty premiery.

Źródło: WCCFtech, Dragon Quest (Twitter/X)