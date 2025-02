Windows 11 dla architektury ARM dostępny dla wszystkich. Snapdragon X Elite z oficjalnym wsparciem od Microsoftu

Urządzenia, które korzystają z procesorów opartych na architekturze ARM, kojarzymy zazwyczaj z mobilnych systemów, takich jak Android, czy też iOS. Jednak takie jednostki są w stanie obsłużyć także system Windows, który wsparcie dla wspomnianej architektury zaoferował wraz z wersją Windows RT (oparta na Windows 8). Niestety pozwalała ona wyłącznie na pobieranie aplikacji z Windows Store (dziś znany jako Microsoft Store). Sytuacja bardzo zmieniła się z biegiem lat, a szczególnie w ostatnim okresie, kiedy to Qualcomm postanowił wkroczyć do ekosystemu Windows ze swoimi układami z serii Snapdragon X. Edycja Windows 11 dla architektury ARM nie była jednak do tej pory dostępna do pobrania w formie obrazu ISO, co znacząco utrudniało instalację. Microsoft postanowił naprawić również tę niedogodność.

System Windows 11 w wersji dla procesorów opartych na architekturze ARM jest już oficjalnie dostępny do pobrania w formie obrazu ISO. Skorzystamy z niego zarówno na maszynach wirtualnych, jak i prawdziwym sprzęcie.

Procesory z serii Snapdragon X są z nami już od drugiej połowy czerwca 2024 roku, jednak do tej pory użytkownicy urządzeń z tymi układami nie mogli liczyć na dedykowany obraz ISO z systemem Windows 11. Upłynęło dość sporo czasu, zanim ta wersja systemu pojawiła się na rynku, ale Microsoft ostatecznie postanowił udostępnić wszystkim użytkownikom możliwość jej pobrania we wspomnianym formacie. Natomiast warto zaznaczyć, że tylko napomknięte procesory od Qualcomma mają zapewnione pełne wsparcie (po instalacji i podłączeniu urządzenia do Internetu sterowniki zostaną pobrane przez usługę Windows Update). Przy innych wariantach musimy włożyć trochę pracy.

W ostatnim przypadku, czyli np. poprzednich generacjach procesorów Snapdragon, musimy bowiem ręcznie dodać sterowniki do obrazu ISO, gdyż bez nich system może się nie uruchomić lub po instalacji nie będziemy mogli na nim pracować. Całą procedurę możemy znaleźć jednak pod tym adresem. Trzeba podkreślić, że omawiana wersja systemu wspiera wyłącznie architekturę ARM64, czyli 64-bitowe procesory. Windows 11 ARM obsługuje aplikacje x86, ale tylko przez emulację, więc wydajność może być nieco gorsza. Sam obraz możemy natomiast pobrać z oficjalnej strony Microsoftu TUTAJ. Z pewnością takie posunięcie firmy okaże się korzystne nie tylko dla posiadaczy urządzeń z procesorami Snapdragon X Elite lub Snapdragon X Plus, ale także dla pozostałych użytkowników.

