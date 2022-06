ViewSonic VX2720-4K-PRO - debiut nowego monitora dla graczy z ekranem IPS, odświeżaniem 144 Hz oraz portami HDMI 2.1

Monitory 4K o wysokim odświeżaniu, przygotowane przede wszystkim z myślą o graczach, nadal oferowane są w bardzo wysokich cenach. Z tego powodu nie jest to w dalszym ciągu bardzo popularny wybór wśród docelowej grupy odbiorców. Jeden z producentów monitorów - ViewSonic - postanowił zaprezentować nowy model VX2720-4K-PRO, który może zachęcić tych graczy, którzy nie chcą i nie zamierzają wydawać fortuny na monitor 4K o wysokim odświeżaniu.

ViewSonic VX2720-4K-PRO to najnowszy monitor do gier, wyposażony w 27-calowy ekran 4K IPS 144 Hz oraz korzystający ze złączy HDMI 2.1.

ViewSonic VX2720-4K-PRO to monitor o dość minimalistycznym projekcie. Wykorzystuje 27-calowy ekran IPS o rozdzielczości 4K oraz ze 144 Hz częstotliwością odświeżania. Posiada wbudowane porty DisplayPort 1.4 oraz HDMI 2.1, toteż może również zostać wykorzystany jako główny ekran dla konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series. W oficjalnej specyfikacji widnieje ponadto informacja o obsłudze systemów operacyjnych Windows 10 (11) oraz macOS.

Specyfikacja monitora ViewSonic VX2720-4K-PRO Typ matrycy IPS (In-Plane Switching) Przekątna ekranu 27 cali Rozdzielczość ekranu 3840 x 2160 pikseli Rozmiar plamki 0.155 mm Kąty widzenia 178°/178° Częstotliwość odświeżania ekranu 144 Hz (DP 1.4), 120 Hz (HDMI 2.1) Synchronizacja NVIDIA G-SYNC Brak informacji Synchronizacja AMD FreeSync AMD FreeSync (Adaptive Sync) Zakrzywienie - Głębia barw 8-bit (16,7 mln odcieni barw) Czas reakcji matrycy 1 ms MPRT Kontrast statyczny 1000:1 Maksymalna luminancja 350 nitów HDR VESA DisplayHDR 400 Typ matrycy Matowy ekran Pokrycie przestrzeni barw sRGB 100% (130% obejętości) Pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 90% Dostępne złącza cyfrowe DP 1.4, HDMI 2.1 (x2), USB-C (90 W) HUB USB USB 3.0 (x3) Głośniki 2 W (x2) Waga (z podstawą) 8,2 kg Pivot - Cechy szczególne Przełącznik KVM Cena ~600 dolarów

Nie brakuje ponadto trzeciego złącza wideo - USB-C - które może działać jako tryb alternatywny dla DP 1.4, a ponadto umożliwia ładowanie innych urządzeń mocą do 90 W. Ekran IPS wykorzystuje 8-bitową głębię kolorów, a do tego ma pokrycie 100% dla przestrzeni sRGB oraz 90% dla DCI-P3. Nie brakuje także otwartego standardu odświeżania - Adaptive-Sync. Monitor ViewSonic VX2720-4K-PRO na razie został wprowadzony do oferty w Chinach, gdzie kosztuje około 600 dolarów. Na razie nie wiemy kiedy sprzęt trafi na inne rynki.

Źródło: ViewSonic