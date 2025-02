Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 to nie tylko wampiry. Twórcy z dłuższym omówieniem postaci śmiertelników

Czekanie na drugą odsłonę jednej z najbardziej cenionych gier RPG w historii rozciągnęło się w czasie już tak bardzo, że gdy za kilka miesięcy (prawdopodobnie) dojdzie do premiery, chyba aż trudno będzie w to uwierzyć. Pytanie, czy pracujące nad projektem The Chinese Room odniesie sukces. Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 nie miało szczęścia do twórców, którzy pojawiają się i znikają, ale przynajmniej brytyjski zespół konsekwentnie dzieli się owocami swojej pracy.

Tym razem The Chinese Room przedstawili postacie śmiertelników, których spotkamy w Vampire The Masquerade: Bloodlines 2.

Vampire The Masquerade to wchodzące w skład uniwersum Świata Mroku opowieści, w których siłą rzeczy zwykli ludzie na ogół stanowią tło. Przeważnie są nieświadomi obecności krwiopijców - wszak taka natura Maskarady, mającej na celu podtrzymanie powszechnego mniemania o nieistnieniu wampirów. Ale mimo to trudno byłoby wykreślić z narracji śmiertelników, choć najczęściej występują w roli narzędzi ukrytej społeczności. Deweloperzy z The Chinese Room nie zapominają o nich, szykując małą galerię indywidualności.

Wygląda na to, że Bloodlines 2 wprowadzi przynajmniej kilka barwnych postaci. Przykładowo, niejaka Pandora Graves zdaje się mieć spore pojęcie o wampirach, jednocześnie nie patrząc zbyt trzeźwo na potencjalne zagrożenia wynikające z obcowania z nimi. W świecie gry pojawi się także dziewczyna z dobrego domu, która poszukuje w Seattle rozrywki, menel z filozoficznym podejściem do życia, motocyklista rzekomo widzący duchy, wciąż udzielająca pomocy była sanitariuszka, policjant borykający się z problemami z pamięcią i tak dalej. Na papierze brzmi to całkiem zachęcająco, lecz kto choć trochę pograł w pierwsze Vampire The Masquerade: Bloodlines 2, ten wie, jak wielkie znaczenie ma np. poziom dialogów. A to już poznamy dopiero na premierę - która na razie wydaje się być niezagrożona.

Źródło: WCCFtech