Nokia 9.2 PureView - kolejny flagowiec Finów dopiero jesienią?

Nokia to już legendarny producent telefonów komórkowych, ale jego rola w smartfonowym świecie jest dosyć mała. Co prawda w portfolio znajduje się wiele ciekawych urządzeń ze średniej półki, które cieszą się szybkimi i regularnymi aktualizacjami systemu, ale to trochę zbyt mało, by górować nad Xiaomi czy innymi producentami z Chin. Jeśli zaś chodzi o flagowce, Nokia nie za bardzo ma się czym chwalić. Ostatni topowy model to 9 PureView, który koniec końców okazał się być rozczarowujący - już w momencie premiery miał zeszłoroczny układ SoC, a hucznie zapowiadany aparat z pięcioma obiektywami wcale nie zachwycił fanów fotografii. Nokia jednak nie zamierza odpuszczać wyższego segmentu i przygotowuje się wydania następcy "dziewiątki".

Nokia 9.2 PureView ma zadebiutować od razu z układem Qualcomm Snapdragon 865 na pokładzie. Właśnie implementacja tego chipu ma sprawić, że premiera będzie możliwa dopiero jesienią.

Nadchodzący flagowiec fińskiego producenta to Nokia 9.2 PureView. Jak więc widać, model 9.1 zostanie prawdopodobnie całkowicie pominięty. Wszystko ze względu na czas premiery smartfona. Urządzenie ma pojawić się na rynku dopiero jesienią tego roku. Co jest powodem tego opóźnienia? Nowszy i mocniejszy procesor. Nokia zdecydowała się wyposażyć swojego flagowca w jeszcze niedostępny układ Qualcomm Snapdragon 865 zapewniający obsługę sieci 5G. Jego implementacja najwyraźniej spowoduje, że prace nad urządzeniem znacząco się wydłużą. Mimo to możemy to uznać za dobre posunięcie - średnio udana "dziewiątka" pokazała, że flagowiec z przestarzałym SoC nie jest marzeniem konsumentów.

Pytanie tylko, czy procesor z najwyższej półki i dodatkowy czas wystarczą Nokii do zrobienia dobrego topowego smartfona? Jak pewnie pamiętacie, już premiera modelu 9 PureView była dosyć długo odkładana i wtedy mówiono, że to dobrze, bo otrzymamy w końcu dopracowane urządzenie. Rzeczywistość okazała się jednak inna. Pozostaje nam oczywiście mieć nadzieję, że wnioski zostaną wyciągnięte i Nokia 9.2 PureView okaże się być atrakcyjnym wyborem dla wymagających klientów. Ostatecznie wszystko jednak rozbije się o cenę smartfona.

