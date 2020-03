LG G9 ThinQ może być średniakiem z układem Snapdragon 765G

LG już od dawna nie liczy się na rynku smartfonów. Prym wiodą teraz tacy giganci, jak Apple, Samsung czy Xiaomi, więc nie ma się co dziwić, że większość osób traktuje nowe produkty Koreańczyków wyłącznie w formie ciekawostki. Nie zmienia to jednak faktu, że ich flagowce nadal są warte uwagi i dla wielu użytkowników (zwłaszcza maniaków dobrego dźwięku) stanowią ciekawą alternatywę dla mainstreamowych modeli. Jednym z nadchodzących smartfonów LG jest G9 ThinQ, o którym pisaliśmy już jakiś czas temu. Urządzenie to zwróciło naszą uwagę ciekawym wyglądem oraz dobrze zapowiadającą się specyfikacją. Tymczasem okazuje się, że rzeczony smartfon tak naprawdę... wcale nie musi być flagowcem.

LG G9 ThinQ ze średniopółkowym Snapdragonem? To możliwe. Producent najwyraźniej chce oddzielić od siebie dwie flagowe serie smartfonów: G i V. Stricte topowe urządzenia mają należeć teraz do tej drugiej rodziny.

Jak pewnie pamiętacie, Nokia 8 była swego czasu topowym modelem Finów, ale już jej następca, Nokia 8.1 otrzymała średniobudżetowy układ SoC Qualcomm Snapdragon 710. Podobna historia może mieć miejsce w przypadku LG G9 ThinQ. Choć smartfony z tej serii zawsze kojarzyły nam się z topową wydajnością (no, może poza modelem G6, który w momencie premiery działał na przestarzałym Snapdragonie 821), to najnowsze przecieki z Korei Południowej podają, że na pokładzie znajdzie się tym razem procesor Qualcomm Snapdragon 765G. To stosunkowo nowa i bardzo szybko jednostka wspierająca sieć 5G. Mimo to jednak fani marki mogą być zawiedzeni.

Jaki jest powód takiej decyzji LG? Rzekomo chodzi o oddzielenie dwóch do tej pory flagowych serii smartfonów: G i V. Topowe urządzenia mają należeć do tej drugiej rodziny, podczas gdy pierwsza ma od teraz zawierać smartfony z wyższej klasy średniej. Wszystko po to, by przywrócić rentowność działu mobilnego. Brzmi to sensownie, ale nie ma gwarancji, że dzięki temu sytuacja LG znacząco się poprawi. Pozostaje nam tylko czekać na więcej informacji w tej sprawie i mieć nadzieję, że brak układu SoC z najwyższej półki nie spowoduje, że będzie to mało ciekawy smartfon. W końcu nie wolno nam zapominać o pozostałych elementach specyfikacji czy cenie końcowej.

Źródło: GizChina