LG G9 ThinQ na pierwszych renderach. Wygląda oryginalnie

Choć LG nie liczy się już tak bardzo na rynku smartfonów jak jeszcze choćby kilka lat temu, to nie oznacza to, że tego producenta należy ignorować. Wręcz przeciwnie, flagowce od tego producenta wciąż są godne uwagi. Modele G8 ThinQ / G8s ThinQ niestety nie zrobiły w naszym kraju wielkiej furory, ale po cichu liczmy na to, że sytuacja z następcą będzie znacznie inna. LG G9 ThinQ właśnie pojawił się w sieci na pierwszych renderach i trzeba przyznać, że wiele osób może być zachwyconych jego designem. Co prawda specyfikacja techniczna pozostaje jeszcze tajemnicą, ale nie zmienia to faktu, że dzieło Koreańczyków będzie jednym z ciekawszych tegorocznych smartfonów z wyższej półki.

LG G9 ThinQ wygląda dosyć konserwatywnie, ale na tle innych urządzeń z "wysepkami" smartfon prezentuje się jednocześnie elegancko i stylowo.

LG G9 ThinQ z pewnością będzie modelem odróżniającym się od konkurencji. Podczas gdy wszyscy producenci kombinują z otworami w ekranie czy innymi sposobami na ukrycie notcha, w nadchodzącym flagowcu LG będziemy mieli do czynienia z klasycznym wycięciem w kształcie kropelki - wygląda ono prawie tak samo, jak w składanym G8X ThinQ. Najciekawiej wygląda jednak tył smartfona. Obiektywy aparatu fotograficznego ułożone będą centralnie w poziomym szyku, co przywołuje na myśl np. serię Samsunga Galaxy S10 (bez Lite). Jest więc dosyć konserwatywnie, ale uważam, że na tle innych urządzeń z brzydkimi "wysepkami" LG G9 ThinQ prezentuje się jednocześnie elegancko i stylowo.

Przewiduje się, że na wyposażeniu modelu znajdzie się układ Qualcomm Snapdragon 865, a pod ekranem znajdzie się czytnik linii papilarnych. Nie widać tego na załączonych obrazkach, ale warto podkreślić, że wymiary smartfona to 169,4 x 77,6 x 8,8 mm (grubość 9,4 mm z modułem aparatu). To oznacza, że będziemy mieli do czynienia z olbrzymem z ekranem o przekątnej nawet ok. 6,9 cala. Ten fakt z pewnością dyskwalifikuje to urządzenie w oczach osób lubiących kompaktowe modele. Na plus zaliczyć jednak trzeba tutaj obecność złącza mini-jack czy USB-C. Premiera LG G9 ThinQ powinna odbyć się pod koniec lutego na targach MWC 2020. Mamy nadzieję, że smartfon pojawi się w Polsce.

Źródło: CashKaro, @OnLeaks