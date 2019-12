Huawei P40 może otrzymać ekran 120 Hz i baterię 5500 mAh

Pierwsze informacje jakie otrzymaliśmy o smartfonie Huawei P40 dotyczyły systemu operacyjnego. Zgodnie z listopadowymi przeciekami, model miał występować w dwóch odmianach czyli z Androidem oraz własnym systemem Chińczyków (domyślnie Harmony OS). Wszystkie te domysły wynikały z konfliktu prezydenta USA z chińskimi dostawcami, którego to konfliktu chyba nikomu nie trzeba przypominać. Na tę chwilę sytuacja ze wsparciem Google dla urządzeń Huawei wciąż jest dość "chybotliwa" (nikt nie ma pewności jak wszystko się zakończy), jednak w sieci pojawiły się właśnie nieco inne przecieki o P40, dotyczące raczej specyfikacji podzespołów, niż kwestii związanych z oprogramowaniem. Wygląda na to, że i w tym roku seria "P" będzie dla wielu ciekawą ofertą.

Zgodnie z nowymi plotkami smartfon nowej generacji Huawei P40 może być prawdziwym Behemotem. Zwłaszcza, jeśli faktycznie okaże się, że otrzyma wyświetlacz 120 Hz i gigantyczną baterię 5500 mAh. Wszystkie najnowsze informacje pochodzą od znanego leakera Yasha Raj Chaudhary'ego, który podzielił się specyfikacją smartfona poprzez Twittera (Tweet poniżej). Zgodnie z nią, model ma otrzymać aż 6,5-calowy wyświetlacz OLED 2K, wykonany w technologii Waterfall. Ekran to także wspomniane już 120 Hz. Ale to nie wszystko: z tyłu możemy spodziewać się 64-megapikselowego aparatu, wspieranego 20-megapikselową jednostką szerokokątną oraz 12-megapikselowym teleobiektywem (wraz z obiektywem makro i czujnikiem TOF).

(1/3)#HuaweiP40

6.5 inch 2K OLED

Waterfall display

120Hz Refresh Rate

98% screen to body ratio (about)

Leica Penta Camera

64MP( Sony IMX686 1/1.7 inch , supports OIS) +20MP ultra wide camera+12 MP (Periscope) telephoto lens +Macro camera + ToF



Telegram - https://t.co/O0BSOxLqFu pic.twitter.com/19FLSAy7SI — Yash Raj Chaudhary (@hereYashRaj) 8 grudnia 2019

Co więcej, plotki mówią, że Huawei użyje baterii o pojemności 5500 mAh, która (miejmy nadzieję) zapewni długą żywotność dla P40. Podobno Huawei użyje w jej budowie grafenu, a szybkie ładowanie 50 W pozwoli na naładowanie akumulatora do pełna jedynie w 45 minut. Pamiętajmy jednak, że wciąż są tylko plotki i nawet najbardziej wiarygodny leaker może się mylić. Jeśli jednak specyfikacja nie jest przekłamana, to w przyszłym roku możemy otrzymać konkretnego konkurenta nawet dla Samsunga Galaxy S11 czy Note 11.

Źródło: Twitter