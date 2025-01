Twórcy zabezpieczenia antypirackiego Denuvo prezentują nowe rozwiązanie. TraceMark pozwoli na namierzenie leakerów

W branży gier największą zmorą twórców — zaraz po uzyskiwaniu przez graczy pirackich kopii gier po ich premierze — jest rozpowszechnianie materiałów z nadchodzącej produkcji jeszcze przed jej debiutem. Często zdarza się, że osoby, które otrzymały taki przedpremierowy dostęp lub po prostu wykradły dane, udostępniają częściową lub całą zawartość w internecie. Dzięki nowemu rozwiązaniu od firmy Irdeto, od teraz będzie można dokładnie określić i namierzyć sprawców.

Osoby odpowiedzialne za udostępnianie przedpremierowych materiałów z gier — wykradzionych lub otrzymanych — mogą zacząć się obawiać. Nowe zabezpieczenie od firmy Irdeto pozwoli na łatwą identyfikację „wycieków”, które w ostatnim czasie zdarzają się wręcz nagminnie.

Tak naprawdę nie musimy daleko szukać, aby przytoczyć przykłady w omawianym temacie. Jedną z ostatnich sytuacji był atak hakerski na studio Insomniac Games, w wyniku którego w internecie pojawiły się poufne dane, a także wiele gier (również te będące w produkcji) tego twórcy. Innym przykładem może być gra The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom od Nintendo, która stała się dostępna w sieci na wiele dni przed swoją premierą. W takim wypadku za ten „wyciek” mógł być odpowiedzialny jeden z pracowników. Aby ułatwić identyfikację takich osób, firma Irdeto znana najbardziej z zabezpieczenia Denuvo, zaprezentowała nowe narzędzie o nazwie TraceMark. Jego zadaniem jest umieszczenie w plikach gry specjalnego identyfikatora, który funkcjonuje zupełnie jak znak wodny. Może być on zarówno widoczny, jak i ukryty.

Dzięki temu przed wysłaniem kopii gry np. do recenzenta zostanie ona odpowiednio oznaczona. Jeśli dana osoba udostępni produkcję w internecie, to właśnie po identyfikatorze będzie można łatwo określić źródło wycieku. Obsługiwane platformy to systemy Windows i iOS, a także konsole Nintendo Switch oraz Xbox (nie określono jakie, ale zapewne chodzi o nowsze modele). Całość ma nie wpływać na wydajność i może być dodatkowo zintegrowana z technologią Denuvo Anti-Tamper. Rozwiązanie na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo sensowne, natomiast historia zdążyła już pokazać, że na takich nowościach najbardziej cierpią gracze — choć o tym przyjdzie nam się jeszcze przekonać w najbliższym czasie, wszak nie wiadomo, czy zabezpieczenie trafi jedynie do przedpremierowych edycji gier.

