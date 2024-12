Denuvo Unreal Engine Protection znacząco utrudni modowanie gier korzystających z silnika firmy Epic

Denuvo jest rozwiązaniem znienawidzonym przez część graczy. Choć większości jest obojętne, z jakich zabezpieczeń korzystają gry (przynajmniej do czasu wystąpienia problemów), to uważa się, że może ono przyczyniać się do pogorszenia jakości działania wielu tytułów. Stojąca za DRM firma Irdeto zapowiedziała implementację kolejnych mechanizmów zabezpieczających w Unreal Engine. Utrudnią one znacząco pracę moderów.

Irdeto zapowiedziało narzędzie Denuvo Unreal Engine Protection, które ma między innymi zapobiegać modyfikowaniu plików gier korzystających z silnika firmy Epic. Jest to kontrowersyjne rozwiązanie.

Najnowsze zabezpieczenie ma zminimalizować ryzyko wykorzystania gier działających na Unreal Engine do szkodliwych z punktu widzenia deweloperów działań. Denuvo Unreal Engine Protection ma między innymi ograniczyć liczbę oszustów grających w produkcje korzystające z silnika firmy Epic, a także zapobiec możliwości przygotowania pirackiej wersji gry. Teoretycznie nowe rozwiązanie ma zatem zalety. Istnieje jednak także jego ciemniejsza strona. W pakiecie otrzymujemy bowiem także blokadę eksploracji danych gry, odszyfrowywania jej plików oraz wykorzystania konsoli służącej deweloperom do debugowania danej produkcji. Narzędzie umożliwia także ukrycie punktów dostępowych, które pozwalają na tworzenie modyfikacji. Jest to zatem olbrzymi cios w społeczność moderską.

Wykorzystanie narzędzia zależy ostatecznie od samych deweloperów. Modowanie gier jest często nieodłącznym elementem długowieczności danego tytułu. Wielu twórców zdaje sobie z tego sprawę, więc zapewne spora część z nich zdecyduje się ograniczyć wykorzystanie nowego rozwiązania firmy Irdeto. Może ono być przydatne zwłaszcza w grach nastawionych na rozgrywkę sieciową, gdzie nie brakuje zwykle oszustów starających się uzyskać nieuczciwą przewagę i zepsuć zabawę innym. W grach dla pojedynczego gracza DUEP będzie stanowiło jedynie przeszkodę dla twórców modyfikacji. Zastosowanie narzędzia w takich przypadkach to bardzo kontrowersyjne posunięcie. Do tego, za sprawą samego Denuvo, jesteśmy już jednak niestety przyzwyczajeni. Zabezpieczenie DRM firmy Irdeto ma zostać także wzmocnione za pomocą opcji Integrity Verification (weryfikacja integralności), która ma uniemożliwić modyfikacje chronionego kodu gry podczas jej uruchamiania oraz w trakcie rozgrywki.

Źródło: Irdeto, WCCFTech