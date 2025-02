Twórcy remake'u System Shocka reagują na słowa szefa Xbox o przywróceniu kultowych gier. Przywołano Heretic i Hexen

Minęło sporo czasu, ale władze Microsoftu wreszcie dopięły swego. Po wyczerpujących bojach Activision Blizzard zostało wchłonięte przez branżowego giganta, co sprawia, że przed Philem Spencerem i spółką rysuje się wiele interesujących perspektyw (co to będzie oznaczało dla graczy - czas pokaże). Na razie możemy się zadowolić nie tylko kilkoma pierwszymi wypowiedziami na gorąco po fuzji, ale przy okazji pewną wypowiedzią w ramach reakcji na nie.

W trakcie specjalnego, kilkudziesięciominutowego podcastu Phil Spencer wypowiadał się między innymi o wielu opcjach, jakie ma obecnie Microsoft po tym, jak transfer Activision Blizzard został nareszcie dopięty. Poza chociażby widokami na serię Call of Duty, CEO Xbox wspominał o rozważeniu powrotu wielkich marek. Ma on omówić różne scenariusze z deweloperami i coś zaplanować. Szybko głos zabrał Samuel Villarreal, jeden z pracowników Nightdive Studios, który powołując się na rozległą wiedzę o Heretic i Hexen wskazał na swoją ekipę w kontekście stworzenia remasterów tych kultowych tytułów.

Studio Nightdive należy do najbardziej zaufanych firm koncentrujących się ściśle na tworzeniu remasterów i remake'ów. Żeby daleko nie patrzeć, w tym roku całkowicie odświeżyli pierwszego System Shocka, i to w naprawdę bardzo dobrym stylu. To może być zatem całkiem dobry trop dla giganta z Redmond. Utrzymany w konwencji fantasy Heretic i kontynuacja postaci Hexen: Beyond Heretic od Raven Software to jedne z najbardziej uznawanych pozycji bazujących na silniku pierwszego Dooma, w latach 90. cieszących się nie lada popularnością.

@XboxP3 Just letting you know, having a long running history and extensive knowledge with Heretic and Hexen, just want to point out that me and my team are very well suited for the job.



Just saying. https://t.co/Z6KsChk16K