Turtle Beach VelocityOne Flightdeck - system kontroli lotu HOTAS, zaprojektowany dla komputerów PC z systemem Windows 10 i 11

Turtle Beach ogłosiło dziś kolejny dodatek do udanej gamy symulatorów lotu VelocityOne, Turtle Beach VelocityOne Flightdeck. VelocityOne Flightdeck to najwyższej klasy system kontroli lotu HOTAS (Hands-On Throttle And Stick), zaprojektowany dla komputerów PC z systemem Windows 10 i 11 i skonstruowany tak, aby zapewnić pełnię doznań w grach lotniczych i kosmicznych. VelocityOne Flightdeck można już dziś zamówić w przedsprzedaży na stronie www.turtlebeach.com i u wybranych partnerów handlowych.

Turtle Beach rozszerza rodzinę produktów do symulacji lotów VelocityOne o VelocityOne Flightdeck dla komputerów z systemem Windows. Urządzenie zawiera kompletny zestaw elementów sterujących składający się z dwóch oddzielnych urządzeń podłączonych do portu USB – umożliwiając korzystanie z większej liczby elementów sterujących w ulubionych grach symulacyjnych.

VelocityOne Flightdeck jest przeznaczony do użytku ze wszystkimi aktualnymi głównymi tytułami symulacji lotu dostępnymi na komputery PC z systemem Windows. Wszechstronne elementy sterujące, w tym 15 osi i 139 programowalnych funkcji, mają pozwolić zanurzyć się w akcji, a dotykowy wyświetlacz lotu i wyświetlacz OLED Head-Up zapewnić wysoki poziom optymalizacji wydajności i dostosowywania. Dodatkowo aplikacja Flight Hangar na komputery PC z systemem Windows zapewnia jeszcze większą personalizację, w tym kontrolę stref oświetlenia RGB.

Sprzęt oferuje m.in. dotykowy „wyświetlacz kokpitu”, który łączy w sobie wskazanie stanu symulatora w czasie rzeczywistym z w pełni konfigurowalnymi przyciskami wejściowymi. Piloci będą mogli więc dodać do swojej konfiguracji nawet do 39 dodatkowych funkcji przycisków. Ponadto będzie można dostosować wygląd i działanie każdego przełącznika i elementu sterującego do swoich preferencji. Kolorowy wyświetlacz Heads-Up (HUD) zapewni też dostęp do diagnostyki i regulacji wydajności, umożliwiając dostosowywanie konfiguracji w locie. Opcje regulacji obejmują krzywe Beach dla dowolnego podłączonego zestawu słuchawkowego 3,5 mm.

Moduł drążka VelocityOne Flightdeck jest wyposażony w 49 programowalnych funkcji umieszczonych w zasięgu ręki, a także dwustopniowe wyzwalacze, przełączniki HAT montowane na głowicy i wielofunkcyjne przyciski spustu zapewniające natychmiastową reakcję, gdy jej potrzebujesz. Drążek posiada miękką w dotyku podpórkę na dłonie i regulowaną wysokość dla uniwersalnego komfortu. Można go również zdjąć z podstawy, aby ułatwić przechowywanie, gdy nie jest używany, lub w celu przyszłych uzupełnień systemu Flightdeck. Całość zostałą wyceniona na 399 euro, a po więcej informacji warto udać się na stronę producenta (klik).

Źródło: Turtle Beach