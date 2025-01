Turtle Beach prezentuje lekkie myszki dla graczy Pure Air, Pure SEL i Burst II Air, które posiadają nowy sensor Owl-Eye 26K DPI

Turtle Beach to amerykańskie przedsiębiorstwo, które jest właścicielem m.in. gamingowej marki Roccat. Firma specjalizuje się w produkcji akcesoriów dla graczy, takich jak klawiatury, symulatory kierownic oraz drążków samolotowych. Podczas ostatniej konferencji prasowej, oprócz zapowiedzi nowych modeli słuchawek, zaprezentowano także nowe modele myszek gamingowych: Pure Air, Pure SEL i Burst II Air. Wszystkie te myszki zostały wyposażone w całkowicie nowe sensory.

Turtle Beach ogłosiło wprowadzenie do sprzedaży w Polsce nowe modele myszek dla graczy: Pure Air, Pure SEL i Burst II Air. Wszystkie wymienione modele zostały wyposażone w całkowicie nowe sensory i mają niską wagę.

Turtle Beach Burst II Air to bezprzewodowa myszka gamingowa o długości 122,2 mm, szerokości 67,3 mm, wysokości 39,2 mm i wadze 47 g. Posiada wbudowany akumulator, który ma wystarczyć na 100 godzin gry. Łączność z komputerem zapewnia adapter radiowy 2,4 GHz oraz Bluetooth (producent nie podaje wersji standardu). Mysz wyposażona jest w sensor Owl-Eye, który umożliwia ustawienie czułości od 50 DPI do 26 000 DPI. Nowy model wytrzymuje przyśpieszenie do 50 G i oferuje maksymalną szybkość do 650 IPS, dzięki m.in. ślizgaczom wykonanym z PTFE. Produkt wyposażono w optyczne przełączniki TITAN, znane z modelu Kone XP Air, które mają wytrzymać do 100 milionów kliknięć. Gracz ma do dyspozycji dwa przyciski boczne i przycisk do zmiany DPI. Burst II Air został wyceniony na 499 zł.

Turtle Beach Pure SEL Turtle Beach Pure Air Turtle Beach Burst II Air Turtle Beach Kone XP Air Łączność Przewodowa USB-A Bluetooth / Radiowa 2,4 GHz Bluetooth / Radiowa 2,4 GHz Bluetooth / Radiowa 2,4 GHz Zasilanie Pasywne Wbudowany akumulator Wbudowany akumulator Wbudowany akumulator Sensor PixArt PAW3318 Owl-Eye Owl-Eye Owl-Eye DPI 50 - 8 000 50 - 26 000 50 - 26 000 50 - 19 000 Maksymalne przyspieszenie 30 G 50 G 50 G 50 G Maksymalna szybkość 200 IPS 650 IPS 650 IPS --- Przełączniki --- TITAN Switch Optical TITAN Switch Optical TITAN Switch Optical Żywotność przełączników 20 mln kliknięć 100 mln kliknięć 100 mln kliknięć 100 mln kliknięć Podświetlenie LED TAK TAK TAK TAK Ślizgacze PTFE PTFE PTFE PTFE Czas pracy --- 125 godzin Bluetooth 43 godziny Wireless 2,4 GHz 120 godzin 100 godzin Waga 49 g 54 g 47 g 99 g Cena MSRP 179 zł 449 zł 499 zł 749 zł

Myszki Turtle Beach Pure Air i Pure SEL mają identyczną konstrukcję, w obu modelach znajdziemy dwa przyciski boczne, przycisk do zmiany DPI oraz wyżłobienie dla kciuka. Różnią się jednak pod względem elektroniki. Pure Air to bezprzewodowa mysz gamingowa, wyposażona w sensor Owl-Eye o parametrach identycznych jak w modelu Burst II Air. Mysz oferuje dłuższy czas pracy na akumulatorze: 125 godzin w trybie Bluetooth i 43 godziny w trybie radiowym 2,4 GHz. Jej wymiary to 121,1 mm długości, 69,3 mm szerokości, 38,3 mm wysokości, a waga wynosi 54 g. Cena Pure Air to 449 zł. Pure SEL to przewodowy wariant, który ma takie same wymiary jak Pure Air, ale jest lżejszy, ważąc 49 g. Wyposażony jest w sensor PixArt PAW3318, który oferuje zakres czułości od 50 DPI do 8 000 DPI. Mysz wytrzymuje przyspieszenie do 30 G i charakteryzuje się szybkością 200 IPS. Dokładny model przełączników mechanicznych nie jest znany, ale mają one wytrzymać do 20 milionów kliknięć. Cena Pure SEL to 179 zł.

Wszystkie wymienione modele myszek gamingowych są zgodne z oprogramowaniem Turtle Beach SWARM II dla systemów Windows 11 i Windows 10. Aplikacja pozwala na zmianę domyślnych trybów DPI, przypisanie funkcji do wybranych przycisków oraz zarządzanie podświetleniem LED RGB. Dodatkowo modele Pure Air, Burst II Air oraz Kone XP Air są zgodne z techniką NVIDIA Reflex. Producent przypomina również o swoim flagowym modelu, Turtle Beach Kone XP Air, którego cena MSRP w Polsce wynosi 749 zł.

Turtle Beach Burst II Air

Turtle Beach Pure Air

Turtle Beach Pure SEL

Turtle Beach Kone XP Air

Źródło: Turtle Beach, PurePC