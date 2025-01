Turtle Beach Atlas Air - bezprzewodowe słuchawki gamingowe dla PC wchodzą na polski rynek w towarzystwie modelu Recon 70 PC

Turtle Beach ogłosiło podczas konferencji prasowej wprowadzenie na polski rynek nowych modeli słuchawek gamingowych: Atlas Air, Stealth 600, Stealth 500 i Recon 70 w wersji przeznaczonej dla komputerów PC. Pierwsze trzy modele to słuchawki bezprzewodowe, z których wyróżnia się Atlas Air dzięki parametrom Hi-Res Audio. Natomiast modele Stealth 600 i Stealth 500 mogą pochwalić się długimi czasami pracy na wbudowanym akumulatorze litowo-polimerowym.

Turtle Beach Atlas Air to otwarte, bezprzewodowe słuchawki dla graczy, wyposażone w 40 mm przetworniki, które oferują pasmo przenoszenia od 20 Hz do 40 kHz. Odczepiany mikrofon pracuje w zakresie od 100 Hz do 16 kHz. Nowy model zapewnia odtwarzanie dźwięku z dokładnością 24-bitową i częstotliwością próbkowania na poziomie 96 kHz, co kwalifikuje go jako Hi-Res Audio. Bezprzewodowa komunikacja odbywa się za pomocą dołączonego adaptera radiowego 2,4 GHz, zapewniającego niskie opóźnienia dźwięku, oraz Bluetooth 5.2. Słuchawki mają otwartą konstrukcję, a pady wykonane są z gąbki z pamięcią kształtu, pokrytej tkaniną. Pałąk został wykonany z siatki, którą dociska materiałowa taśma. Producent zapewnia, że te elementy są łatwo wymienialne i dostępne w różnych kolorach. Model Atlas Air waży 301 g z zamontowanym mikrofonem i został wyceniony na 799 zł.

Turtle Beach Atlas Air Turtle Beach Stealth 600 PC Turtle Beach Stealth 500 PC Turtle Beach Recon 70 PC Pasmo przenoszenia słuchawek 20 Hz - 40 KHz --- 20 Hz - 20 KHz 20 Hz - 20 KHz Średnica przetwornika / membrany 40 mm 50 mm 40 mm 40 mm Pasmo przenoszenia mikrofonu 100 Hz - 16 KHz --- --- --- Wersja standardu Bluetooth Radiowe 2,4 GHz, Bluetooth 5.2 Radiowe 2,4 GHz, Bluetooth 5.2 Radiowe 2,4 GHz, Bluetooth 5.2 --- Rozdzielczość bitowa dla przetworników 24-bit / 96 KHz --- --- --- Rozdzielczość bitowa dla mikrofonu 16-bit / 32 KHz --- --- --- Port ładowania USB typu C USB typu C USB typu C --- Port audio Jack 3,5 mm Jack 3,5 mm Jack 3,5 mm Jack 3,5 mm Pojemność akumulatora 800 mAh --- --- --- Czas pracy na akumulatorze --- 80 godzin 40 godzin --- Waga 301 g --- --- --- Cena MSRP 799 zł 479 zł 399 zł 149 zł

Turtle Beach Stealth 600 PC i Stealth 500 PC to odświeżone modele bezprzewodowych słuchawek gamingowych, znanych z akcesoriów do konsol PlayStation 5 i XBOX Series. Model Stealth 600 PC wyposażony jest w przetworniki o średnicy 50 mm, natomiast Stealth 500 PC posiada przetworniki 40 mm. Słuchawki Stealth 500 PC oferują pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, natomiast producent nie podał dokładnych informacji na temat pasma przenoszenia modelu Stealth 600 PC oraz ich mikrofonów. Oba modele wykorzystują bezprzewodową komunikację radiową 2,4 GHz oraz Bluetooth 5.2. Stealth 600 PC posiada pełny pałąk obity gąbką oraz zamknięte muszle z padami pokrytymi tkaniną. Z kolei Stealth 500 PC ma lekki plastikowy pałąk z zastosowaną taśmą oraz pady pokryte syntetyczną skórą. Nowe słuchawki zostały wycenione na 479 zł za model Stealth 600 PC oraz 399 zł za Stealth 500 PC.

Warto również wspomnieć, że wszystkie wymienione słuchawki bezprzewodowe obsługują dedykowaną aplikację Turtle Beach Swarm II, która umożliwia m.in. dostosowanie dźwięku za pomocą equalizera oraz zmianę ustawień dźwięku 3D. Aplikacja jest obsługiwana na systemach Windows, Android oraz Apple iOS. Turtle Beach Recon 70 PC to przystępne cenowo, przewodowe słuchawki dla graczy, dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych: białym i czarnym. Model ten został dedykowany użytkownikom komputerów PC. Wyposażony jest w 40 mm przetworniki o standardowym paśmie przenoszenia. Słuchawki posiadają plastikowy pałąk z gąbką oraz muszle pokryte skórą ekologiczną. Za łączność z PC odpowiada 2-metrowy przewód ze złączem Jack 3,5 mm i alternatywny rozdzielacz sygnału. Model Recon 70 PC wyceniono na 149 zł.

Źródło: Turtle Beach, PurePC