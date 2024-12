Genesis Neon 764 - słuchawki gamingowe, które oferują podświetlenie RGB i wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1

Genesis to polska marka znana głównie z produkcji peryferii komputerowych, oferująca sprzęt o dobrym stosunku ceny do jakości i możliwości. Nie inaczej jest w przypadku nowego modelu Neon 764, który zapewnia dokładność dźwięku na poziomie 24-bit i 96 KHz próbkowania oraz wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1. Na bocznych muszlach słuchawek znajduje się również subtelne podświetlenie RGB, które jest mniej intensywne niż we wcześniejszych modelach.

Genesis Neon 764 to nowe słuchawki gamingowe oferujące wysoką dokładność dźwięku, podświetlenie RGB oraz wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1. Za podłączenie do komputera PC, konsoli Sony PlayStation 4 i PlayStation 5 odpowiada wtyk USB 2.0 typu A oraz przetwornik DAC.

Genesis Neon 764 to nowe, wokółuszne słuchawki gamingowe wyposażone w przetworniki o średnicy 50 mm z magnesami neodymowymi. Produkt cechuje się standardowym pasmem przenoszenia od 20 Hz do 20 KHz oraz wysoką rozdzielczością dźwięku o próbkowaniu 96 KHz i dokładności 24-bitów na próbkę. Niestety, producent nie podaje impedancji, choć wiadomo, że dynamika przetworników wynosi 112 dB. Pasmo przenoszenia niechowanego mikrofonu mieści się w zakresie od 100 Hz do 10 KHz, a jego czułość wynosi -42 dB. Słuchawki są kompatybilne z konsolami Sony PlayStation 4 i PlayStation 5, komputerami PC oraz urządzeniami z systemem Android. Za podłączenie odpowiada przewód o długości 2,2 metra ze złączem USB 2.0 Typu A oraz przetwornik DAC ukryty w "pilocie" sterującym.

Genesis Neon 764 Pasmo przenoszenia słuchawek 20 Hz - 20 000 Hz Średnica przetwornika / membrany 50 mm Dynamika 112 dB Impedancja --- Pasmo przenoszenia mikrofonu 100 Hz - 10 000 Hz Czułość mikrofonu -42 dB Rozdzielczość dźwięku 24-bit, 96 KHz Typ złącza audio USB 2.0 Typ A Długość przewodu 2,2 m Obsługiwane platformy Android, PC, Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5 Wersje kolorystyczne Czarna i Biała Waga 425 g Cena 199 zł z VAT

Słuchawki Genesis Neon 764 wspierają wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1 oraz oferują dostęp do rozbudowanego equalizera dzięki dedykowanej aplikacji Genesis. Equalizer ten zawiera m.in. preset Scout, który uwydatnia dźwięki kroków podczas gier wideo typu FPS, tryb Explosion, który podkreśla basy i efekty filmowe oraz ustawienie Music do słuchania utworów. Jeśli chodzi o budowę słuchawek, zastosowano materiały tekstylne oraz skórę ekologiczną na padach, co ma zapewnić pewien poziom komfortu użytkowania. Genesis Neon 764 są już dostępne w sprzedaży w czarnej i białej wersji kolorystycznej w cenie 199 zł z VAT.

Źródło: Genesis