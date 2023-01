Turbiny wiatrowe o wysokości Statuy Wolności mogą stanowić poważne zagrożenie. Ten stan rzeczy mogą odmienić... Chiny

Zmiany klimatyczne, odnawialne źródła energii i cała terminologia, która się z nimi wiąże to zagadnienia, które są nieustannie odmienianie przez wszystkie przypadki w mediach na całym świecie. Energetyka wiatrowa oraz fotowoltaika to niewątpliwie wiodące formy pozyskiwania tzw. zielonej energii. Dziś na tapet weźmiemy więc turbiny wiatrowe, których konstrukcje o zbyt dużych gabarytach, mogą stanowić realne zagrożenie.

Problemy dotyczące turbin wiatrowych kojarzone są głównie z hałasem oraz szkodami dla fauny, a często zapomina się, że te potężne konstrukcje również ulegają poważnym awariom i mogą stanowić duże zagrożenie.

Turbina wiatrowa jest jednym z elementów elektrowni wiatrowej i składa się z fundamentu, wieży, wirnika z łopatami, gondoli (wraz z generatorem, hamulcem i skrzynią przekładniową) oraz serwomechanizmu kierunkowania elektrowni. W czerwcu ubiegłego roku w Oklahoma City oraz w innym amerykańskim mieście znajdującym się w stanie Kolorado, doszło do zawalenia się konstrukcji, których wysokość razem z łopatami wirnika była wyższa niż Statua Wolności! Wieże dosłownie złamały się w pół, a inne elementy zostały rozrzucone na pobliskich polach pszenicy. Turbiny zostały wyprodukowane przez firmę General Electric i działały... niecały rok. Wspomniane przypadki stanowią niestety jedynie część całej serii niedawnych awarii turbin wiatrowych w USA i Europie, począwszy od uszkodzeń kluczowych komponentów, a skończywszy na całkowitym zawaleniu się konstrukcji. Problemy te zwiększyły koszty o setki milionów dolarów dla trzech największych zachodnich producentów turbin: GE, Vestas Wind Systems i Siemens Gamesa (oddziału Siemens Energy). Ich następstwem mogą będą też droższe polisy ubezpieczeniowe, co potencjalnie mogłoby stanąć na drodze do szybszej rezygnacji z paliw kopalnych, a więc utrudnić walkę ze zmianami klimatycznymi.

"Ekologiczny wyścig zbrojeń" polegający na tworzeniu nowych linii produkcyjnych dla coraz większych turbin jest wymieniany jako główny czynnik przytoczonych wcześniej awarii. Niepokoi przy tym fakt, że zdarzają się one w coraz krótszym czasie od momentu uruchomienia farm wiatrowych oraz dotyczą coraz to nowszych modeli. We wspólnym oświadczeniu skierowanym do Bloomberga Vestas, GE i Siemens Gamesa przyznały, że należy lepiej zadbać o kontrolę jakości na liniach produkcyjnych i nie wprowadzać na rynek pochopnie coraz mocniejszych i bardziej innowacyjnych turbin. Większe konstrukcje umożliwiły globalną ekspansję energii wiatrowej (z ok. 100 gigawatów w 2007 do ponad 840 w roku 2021). Obecnie projektuje się łopaty wirników o długości boiska piłkarskiego, co pozwala na instalację mniejszej liczby turbin, czego skutkiem był oczywiście spadek cen energii wiatrowej w ostatniej dekadzie. Jednak liczne przypadki awarii wskazują na fakt, że zarówno projektanci, jak i producenci doszli obecnie do przysłowiowej ściany. Z pewnością obecna sytuacja gospodarcza i zaburzone łańcuchy dostaw tylko tę sprawę pogarszają. Swoje trzy grosze w kwestii energii wiatrowej chcą dołożyć Chiny...

Kilka tygodni temu chińscy giganci China Three Gorges (CTG) i Goldwind zaprezentowali światu gondolę o mocy 16 MW, wygląda więc na to, że Państwo Środka będzie produkowało najmocniejszą elektrownię wiatrową na rynku. Średnica turbiny ma wynieść 252 metry i według szacunków będzie mogła ona zasilać ok. 36 tys. gospodarstw domowych przez cały rok. W oświadczeniu zapowiadającym wprowadzenie tej monstrualnej konstrukcji na rynek nie było informacji na temat tego, gdzie i kiedy zostanie po raz pierwszy wdrożony model o mocy 16 MW. Mało tego, inna chińska firma CSSC Haizhuang ogłosiła niedawno plany zakładające budowę turbiny o mocy 18 MW i średnicy łopat wirnika wynoszącej 260 metrów... Tak czy inaczej, bardzo prawdopodobne, że to Chiny w niedługim czasie przejmą pałeczkę od państw Zachodu i to one staną się potentatem w branży energetyki wiatrowej. Pytanie tylko, czy za tą skalą projektu i mocą będzie się stała dobra jakość, bezpieczeństwo oraz niezawodność konstrukcji...

Źródło: Bloomberg, RECHARGE