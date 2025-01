TSMC planuje szersze inwestycje w japońską fabrykę. Firma chwali tamtejszą kulturę pracy

TSMC poczyniło w ostatnim czasie duże inwestycje w zakresie budowy fabryk poza Tajwanem. Nowe ośrodki produkcyjne powstają w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii. Firma zdaje się pokładać największe nadzieje w przypadku tej ostatniej inwestycji. Pojawiły się ostatnio przypuszczenia, że tamtejsza fabryka może w przyszłości zostać znacząco rozbudowana, a powodem jest między innymi specyficzna kultura pracy Japończyków.

TSMC rozważa znaczące rozbudowanie powstającej w Japonii fabryki, a nawet budowę nowego, bardziej zaawansowanego technologicznie ośrodka. Powodem lepsza kultura pracy i wyższe dofinansowania niż w USA.

Ośrodek produkcyjny w Japonii bardzo dobrze rokuje według TSMC. Tamtejsza fabryka nie musi borykać się z problemami, które są charakterystyczne dla budowy w Arizonie. Kierownictwo tajwańskiej firmy jest ponoć sfrustrowane brakiem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników w Stanach Zjednoczonych i kłopotami, które sprawiają tamtejsze związki zawodowe. Wszystko to sprawiło, że start produkcji został opóźniony aż do 2025 roku. TSMC chwali także nieoficjalnie japońską kulturę pracy, która znacząco różni się od tej w USA i Europie Zachodniej. Chodzi tu między innymi o skłonność do pracy w nadgodzinach, co może mieć znaczenie w przypadku fabryk działających całodobowo.

Wszystkie kraje, w których powstają nowe fabryki TSMC, zaoferowały wielomiliardowe dofinansowania do ich budowy. Przoduje w nich jednak Japonia, która ma wykazywać bardziej elastyczne podejście. W grę wchodzą też niższe koszty ogólne, wynikające między innymi z bliższej względem Tajwanu lokalizacji. Powody te sprawiają, że TSMC rozważa dodatkowe inwestycje w japoński ośrodek produkcyjny. Ma on zostać rozbudowany w niedalekiej przyszłości (start produkcji planowany jest na 2024 rok), a być może powstanie nawet druga fabryka, która zajmie się wytwarzaniem bardziej zaawansowanych technologicznie chipów. Samo TSMC unika porównywania ośrodków produkcyjnych w USA, Japonii i Niemczech, argumentując, że są to fabryki innego typu. Ostatecznie jednak czynniki, o których mowa powyżej, mocno zachęcają tajwańską firmę do większych inwestycji w Kraju Kwitnącej Wiśni.

Źródło: Reuters