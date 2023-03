TOP 10 zapomnianych rozwiązań w smartfonach. Nie wszystkie z nich okazały się niewypałem

Chyba nikogo nie trzeba dziś przekonywać, że obecne smartfony są niezwykle nudne. Producenci właściwie co roku prezentują nam te same urządzenia, a przynajmniej tak może wydawać się osobom obserwującym branżę z daleka. Jedyne zmiany jakie obserwujemy gołym okiem ograniczają się właściwie do wysepki głównego aparatu, która przybiera kształt zależny od aktualnych trendów. Rodzi się więc pytanie, czy naprawdę tego chcą konsumenci? Czy te wszystkie lata rozwoju, eksperymentów, i w końcu różnych wyników sprzedaży poszczególnych rozwiązań musiały doprowadzić nas do momentu, w którym coraz trudniej wybrać urządzenie pasujące do naszych upodobań?

Autor: Piotr Piwowarczyk

Niestety, wszystko wskazuje na to, że statystyczny konsument po prostu lubi nudne smartfony i raczej nie chce sprawdzać różnego rodzaju eksperymentów. W końcu gdyby było inaczej, rynek byłby bardziej różnorodny, a historia pokazuje, że wszelakie odstępstwa od szeroko przyjętych norm raczej nie przyjmowały się zbyt dobrze - w końcu Apple nie bez powodu zrezygnowało z iPhone'ów Mini, podobnie jak inni producenci z wszelakich ruchomych mechanizmów dotyczących aparatu fotograficznego. Oczywiście w sieci nietrudno znaleźć narzekania np. na fakt, że producenci oferują dziś tak mało smartfonów o kompaktowych rozmiarach, jednak chyba każdy zdaje sobie sprawę, że z reguły najbardziej są to tylko głosy niezadowolonych użytkowników, którzy po prostu przejmują się takimi sprawami... Kto wie, gdyby więc w sprawie wypowiedzieli się także ci mniej zainteresowani, być może oferta gigantów byłaby choć nieco bardziej zróżnicowana?

Wszystko wskazuje na to, że statystyczny konsument po prostu lubi nudne smartfony i raczej nie chce sprawdzać różnego rodzaju eksperymentów. Nam nie pozostaje więc nic innego, jak jedynie powspominać niektóre oryginalne pomysły i ponarzekać, że producenci ostatecznie z nich zrezygnowali.

Nie ma jednak co gdybać - w końcu jest jak jest, a nam nie pozostaje nic innego, jak jedynie powspominać różne eksperymenty i ponarzekać, że producenci ostatecznie z nich zrezygnowali. Warto jednak wiedzieć, że niektóre z odważniejszych pomysłów projektantów były naprawdę praktyczne i wydawały się sporym przełomem. Najwięcej z nich dotyczy kwestii przedniej kamerki służącej np. do prowadzenia wideorozmów. Od wielu lat niesławne notche i otwory w ekranie niezmiennie goszczą niemal we wszystkich smartfonach, jakie tylko pojawiają się w sklepach. Mimo jednak różnych zapowiedzi i kilku innowacyjnych rozwiązań (wydawało się, że niektóre z nich rzeczywiście szybko zyskają popularność) dziś w 2023 roku nadal nie możemy uwolnić się od wycięć w wyświetlaczu. I nawet nic nie wskazuje, że w najbliższej przyszłości producentom uda się ten problem rozwiązać...

Na kolejnych stronach niniejszego zestawienia znajdziecie dziesięć naszym zdaniem najciekawszych smartfonowych rozwiązań, które nie do końca się przyjęły lub udowodniły nam, że zwyczajnie nie mają sensu w codziennym użytkowaniu. Niektóre z nich przez moment były nawet regularne stosowanie w popularnych urządzeniach, jednak nie zabrakło też jednorazowych eksperymentów, które mówią nam, że czasem teoretycznie genialny pomysł w praktyce okazuje się niewypałem. Nie oczekujcie więc listy najdziwniejszych smartfonów w historii, aczkolwiek po cichu liczymy, że niejednemu zakręci się w oku łezka na widok niegdyś popularnego modelu... Jeśli według Was jakiś pomysł został niesłusznie pominięty, napiszcie o nim poniżej. Warto rozwinąć temat w sekcji komentarzy. Zapraszamy do dyskusji!