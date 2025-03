Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 - pierwsza zapowiedź odrestaurowanej wersji kultowych gier. Ceny, nowości i inne szczegóły

Plotki na temat kolejnych już odsłon niezapomnianej, choć czasy swej świetności mającej dawno za sobą serii krążyły po sieci od pewnego czasu. I to z pewnym entuzjazmem - wszak Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 okazał się bardzo udanym eksperymentem, przyciągającym nie tylko weteranów serii, ale również młodszych graczy, niemających z nią uprzednio zbyt wiele wspólnego. Teraz wreszcie potwierdzono, że trzecia i czwarta część także się pojawią.

Już 11 lipca (trzy dni wcześniej dla posiadaczy droższej wersji) odbędzie się premiera Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4. Zaprezentowano trailer wraz ze szczegółami poszczególnych wydań.

Całkiem niedawno, bo jeszcze w drugiej połowie ubiegłego miesiąca, jeden z informatorów twierdził, że gra nie tylko zostanie ujawniona w trakcie czerwcowego Xbox Games Showcase, ale natychmiast wejdzie na rynek. Cóż, mylił się w obu tych kwestiach - bo o Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 oficjalnie wiemy już teraz - ale pod kątem premiery koniec końców mocno nie chybił. Jako że Vicarious Visions zostało wchłonięte przez Activision, więc nie mogło kontynuować własnej wersji projektu, zabrało się to Iron Galaxy - zespół odpowiedzialny za m.in. port pecetowy Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 oraz obu części nowych wersji The Last of Us. Wypuszczą grę na pecety oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X i Nintendo Switch. Co ważne, pojawi się także w ramach Xbox Game Pass.

W Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 znajdziemy wszystko to, co w oryginalnych tytułach - plus dojdą między innymi nowi skaterzy, triki, lokacje, czy piosenki, tak jak to było przy 1 + 2. Parki, które znamy z obu gier, mają być idealnie odtworzone, w tych nowych zaś pojawią się tzw. Waterpark, gdzie trafimy na wiele miejsc zdatnych do wykonywania widowiskowych kombinacji. Wraz z progresem zdobywać będziemy walutę wewnątrz gry, za którą nabywać można różnej maści sprzęt - deski, przedmioty kosmetyczne i tak dalej. Nie zabraknie klasycznego New Game+. Nowi gracze będą mieli prostszy start dzięki specjalnemu tutorialowi, w którym podstawy rozgrywki wykłada sam Tony Hawk. Jeśli zdecydujemy się na preorder (nie licząc wersji na Nintendo Switch), za jakiś czas otrzymamy dostęp do wersji demo Foundry z dwoma skaterami i parkami oraz bazą piosenek. Zwykła wersja kosztuje 215,50 zł, z kolei Digital Deluxe Edition 301,50 zł. Ta ostatnia oferuje przy okazji takie elementy, jak dwóch skaterów w postaci... Doom Slayera i Revenanta (dostaną nawet własne triki), wzbogacony soundtrack i kosmetyczne przedmioty.

