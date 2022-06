Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 – remake faktycznie powstawał. Activision musiał jednak porzucić projekt

Pod koniec ubiegłego roku w sieci pojawiły się pogłoski, jakoby Activision miał odświeżyć także kolejne deskorolkowe przygody Tony'ego Hawka. Wszystko pozostawało w sferze plotek, aż do dziś, kiedy to sam Hawk poinformował, iż nowe Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 rzeczywiście powstawało. Projekt umarł jednak z prozaicznego powodu - deweloper, który przygotował pierwsze odświeżenia (Tony Hawk’s Pro Skater 1+2) został mianowicie wchłonięty przez Blizzarda.

Kilka miesięcy temu pojawiły się pogłoski, jakoby Activision miał odświeżyć kolejne deskorolkowe przygody Tony'ego Hawka. Faktycznie, taki był plan. Musiał jednak zostać porzucony.

„Taki był plan, i to jeszcze przed wydaniem [Tony Hawk’s Pro Skater 1+2]. Robiliśmy 3+4, potem jednak studio Vicarious zostało wchłonięte, szukano nowych deweloperów, ale wszystko dobiegło końca" - zdradził Hawk podczas poniedziałkowego streamu na twitchowym kanale Andy’ego Gentile’a. Jak więc widać, Activision do końca walczyło o wskrzeszenie kolejnych odsłon gry, ostatecznie jednak zrezygnowano. Chyba lepsze to, niż zatrudnienie do pracy nad "3+4" osób, które przygotowałyby rozczarowujący produkt. Sam Hawk wierzy zresztą, że Activision nie porzuciło wspomnianego remake'u na dobre: "Kto wie? Może kiedy kurz opadnie, jakoś to rozwiążemy. Nigdy nic nie wiadomo. Nigdy bym nie przypuszczał, że zrobimy 1+2 po 20 latach".

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 od studia Vicarious Visions to pełnoprawny remake, który ukazał się we wrześniu 2020 roku. Gra została opracowana od podstaw i rozbudowana o nowe elementy (tryby, sztuczki czy utwory muzyczne, które świetnie wpasowują się w większości zachowany z pierwowzorów repertuar). Na grę warto było czekać - z opinii krytyków wynika, że zestaw spełnia wszelkie oczekiwania z nawiązką i jest czymś więcej niż nostalgicznym powrotem do przeszłości. Potwierdzają to również wysokie oceny w serwisach branżowych. Średnia na Metacritic wynosi mianowicie 88/100 punktów od recenzentów oraz 7,4/10 od graczy. Tym bardziej szkoda, że remake 3+4 nie pojawi się w najbliższym czasie.

Źródło: Twitch