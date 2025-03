Fallout Revelation Blues - w drodze fanowska próba odtworzenia Fallouta 3 od Black Isle, demo już dostępne

Na co dzień się o tym raczej nie wspomina, ale trzeci Fallout mógł wyglądać zupełnie inaczej. Jeszcze na początku XXI wieku miało się nim zająć Black Isle, jednak ostatecznie projekt nie wypalił i został anulowany, a sam zespół odpowiedzialny za Planescape: Torment czy pierwsze Fallouty przestał istnieć. Jak wiadomo, za "trójkę" wzięli się deweloperzy z Bethesdy, do dziś trzymając pieczę nad serią. Nie wszyscy jednak o tych faktach zapomnieli.

Fallout Revelation Blues to przygotowywany na silniku New Vegas mod mający odtworzyć projekt Fallouta 3 od Black Isle. Udostępniono wersję demo.

Choć z początku niejeden weteran serii kręcił nosem na Fallouta 3 (ba, do dziś znajdzie się wielu krytyków), na dłuższą metę jest on całkiem dobrze wspominany - zwłaszcza na tle późniejszych odsłon. Ale jako że Fallouty są modowane nader często, mogliśmy się spodziewać, że prędzej czy później doczekamy się jakiejś grupy fanów, którzy jakoś nawiążą do Van Buren - bo tak w fazie koncepcyjnej określano projekt Fallouta 3, którym zajmował się Chris Avellone i załoga Black Isle. W ten sposób narodził się koncept modyfikacji Fallout Revelation Blues:

Teraz możecie sprawdzić wersję demo moda, który powstaje na silniku Fallout: New Vegas - oznacza to również, że będziecie potrzebowali właściwej gry wraz z rozszerzeniami. To pozwoli poeksplorować znajdujące się w stanie Utah Burham Springs. Fabuła Van Buren miała wprowadzić graczy do 2253 roku, gdzie na przestrzeni kilku stanów pewien osobnik zwany Więźniem ucieka z niewoli, by wpakować się w nie lada intrygę. Pozostaje jeszcze mieć nadzieję, że przedsięwzięcie nie zostanie anulowane przez żadne siły wyższe...

Źródło: DSOGaming