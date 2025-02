Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 jednak powstaje. Zbiorcze wydanie remake'ów ma zostać pokazane na Xbox Game Showcase

Mimo tego, że żyjemy w nudnej epoce remasterów i remake'ów, dużo odświeżonych wersji gier zostało świetnie przyjętych i dla wielu graczy okazały się one wspaniałym powrotem do czasów młodości. Idealnym przykładem takiej produkcji jest Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, czyli zbiorcze wydanie dwóch klasyków z deskorolką w roli głównej. Jeśli i Wam spodobało się to wydanie, to mamy dobrą wiadomość - w drodze są już remake'i "trójki" i "czwórki".

Gra Tony Hawk's Pro Skater 3+4 najwyraźniej ciągle powstaje i ma zostać ujawniona już latem podczas czerwcowego pokazu Xbox Games Showcase 2025. Czekamy z niecierpliwością!

Jeszcze w 2022 roku wydawało się, że nie ma już co liczyć na odświeżenie kolejnych gier Pro Skater - sam Tony Hawk przyznał, że po wchłonięciu studia Vicarious wszystko dobiegło końca, jednak wygląda na to, że Activision wcale nie porzuciło tego projektu. Wczoraj Tyshawn Jones (uznawany za jedną z ikon skateboardingu) wyznał w podcaście Breakfast Club, że pojawi się w nowym "remasterze" gry z Tony Hawk. Jak potem dodaje, "żałuję, że nie mogę zdradzić więcej, ale mogę powiedzieć, że ponownie rozmawiałem z Activision, co jest niesamowicie ekscytujące. Pracujemy nad czymś". Mimo tego, że w wywiadzie padło właśnie słowo "remaster", wydaje się, że w drodze jest jednak pełnoprawny remake w stylu 1+2.

Swoje trzy grosze dorzucił w tej sprawie również insider znany jako eXtas1s, który twierdzi, że gra Tony Hawk's Pro Skater 3+4 zostanie ujawniona latem podczas czerwcowego pokazu Xbox Games Showcase 2025. Mało tego - informator uważa, że gra będzie miała swoją premierę już w dniu pokazu, a będzie ona z miejsca dostępna na wszystkich wiodących platformach, czyli konsolach Xbox Series X|S, PlayStation 5 i PC. Rzecz jasna w ciągu najbliższych miesięcy plany mogą jeszcze ulec zmianom, jednak nie zmienia to faktu, że miłośnicy kultowych odsłon Pro Skater 3 i 4 mają na co czekać.

Źródło: Breakfast Club, WCCFTech