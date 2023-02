Thermaltake Pacific TF3 Liquid Cooling System Dashboard - gadżeciarski panel informacyjny dla chłodzeń wodnych

Thermaltake pokazał ciekawą nowinkę - montowany w miejscu wentylatora 120 mm panel, prezentujący na bieżąco parametry chłodzenia cieczą. Urządzenie zamontowane z przodu obudowy cieszy oko trzema analogowymi zegarami, pozwalającymi monitorować na bieżąco najbardziej krytyczne parametry układu chłodzenia oraz temperaturę wnętrza obudowy komputera. Kolory podświetlenia tarcz analogowych zegarów możemy dowolnie zmieniać.

Thermaltake pokazał ciekawą nowinkę - montowany w miejscu wentylatora 120 mm panel, prezentujący na bieżąco parametry chłodzenia cieczą za pomocą ciekawych analogowych wskaźników.

Właściciele rozbudowanych układów chłodzenia cieczą na pewno docenią nowinkę zaprezentowaną przez Thermaltake’a, o dość długiej nazwie Pacific TF3 Liquid Cooling System Dashboard, która jest montowana w miejsce standardowego 120 mm wentylatora. Opisywany panel wyposażono w trzy analogowe wskaźniki monitorujące w czasie rzeczywistym podstawowe parametry pracy układu chłodzenia płynem. Gadżet przy użyciu zestawu realnych, analogowych wskazówek prezentuje nam aktualne ciśnienie cieczy, temperaturę czynnika chłodzącego, oraz temperaturę otoczenia obudowy.

Urządzenie łatwo zamontujemy w wolnej zatoce wentylatora 120 mm na froncie obudowy, a do zestawu chłodzenia cieczą podłączymy za pomocą znajdujących się w zestawie akcesoriów. Co więcej, produkt obsługuje sterowanie oświetleniem RGB dla każdego wskaźnika, dzięki czemu możemy dowolnie ingerować w kolor blatu manometru i uzależnić go od np. temperatury cieczy bądź jej ciśnienia. Zakres pomiarowy panelu wynosi od 0 do 1 bar w wypadku ciśnienia (dokładność ± 0.05 bar), z kolei temperaturę cieczy zmierzymy w zakresie od 0°C - 70°C z dokładnością ± 1 °C. Cena produktu wynosi 119 USD w sklepie producenta.

Źródło: thermaltake, techpowerup