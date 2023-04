Thermalright HR-10 2280 PRO - wydajny cooler do nośników SSD NVMe działających w oparciu o magistralę PCIe 5.0

Wzrost parametrów pracy nośników SSD sprawia, że wydzielają one znacznie więcej ciepła niż w przeszłości. Nie jest zatem dziwne, że na rynku pojawiają się rozwiązania, które mają za cel obniżenie ich temperatur. Jedną z firm, które wprowadziły na rynek coolery dedykowane dla dysków SSD NVMe jest Thermalright. Model HR-10 doczekał się właśnie odświeżonej wersji PRO, która została stworzona z myślą o nośnikach działających w oparciu o magistralę PCIe 5.0.

Thermalright HR-10 2280 PRO to wydajny cooler przeznaczony do nośników SSD NVMe. Cechuje się czterema rurkami cieplnymi i wentylatorem mogącym działać z szybkością nawet 6000 RPM.

Thermalright HR-10 2280 PRO wprowadza pewne zmiany w porównaniu z poprzednią edycją urządzenia. Główną różnicą jest dodanie do całej konstrukcji wentylatora oraz podwojenie liczby rurek odprowadzających ciepło. Producent zainstalował ich aż cztery. Mają grubość 5 mm. 12 V wentylator cechuje się z kolei wymiarami 30 x 30 x 10 mm. Może działać w zakresie 3500 do 6000 RPM. Są to znaczące wartości, więc przy maksymalnym obciążeniu jest zapewne wyraźnie słyszalny. Jak wskazuje nazwa, radiator pasuje do nośników SSD NVMe w formacie M.2 2280 i ma wymiary 90,3 x 23,7 x 43,8 mm.

W ofercie firmy znajdowały się już podobne zestawy chłodzenia, ale ten jest pierwszym, który korzysta z wentylatora. Chłodzenie powinno poradzić sobie z utrzymaniem odpowiedniej temperatury dysków SSD nawet w wymagających scenariuszach testowych. Produkt będzie dostępny na rynku w cenie około 17 dolarów, ale jeśli trafi do Polski trzeba będzie oczywiście liczyć się z nieco większym wydatkiem. Wiele wskazuje na to, że tego typu rozwiązania będą coraz częściej stosowane w celu zapewnienia optymalnych warunków pracy sprzętu.

