GELID Liquid 360 Ultimate to nowe chłodzenie All in One z lustrzaną blokopompą ARGB. Schłodzi nawet topowe CPU

GELID w lutym tego roku wydał nową serię chłodzeń wodnych All in One. Seria Liquid ma za zadanie sprawnie odprowadzać ciepło z nowoczesnych prądożernych jednostek CPU. Producent wypuścił niedawno trzeci model z nowej serii, mowa rzecz jasna o GELID Liquid 360 Ultimate, który może się pochwalić zdolnością schłodzenia nawet topowych jednostek o wysokim TDP. Sprawdźmy zatem co przygotował dla nas producent znany z bardzo dobrych past termoprzewodzących.

GELID Liquid 360 Ultimate to nowe chłodzenie All in One z lustrzaną blokopompą i podświetleniem LED ARGB. AIO zostało przystosowane do chłodzenia wydajnych procesorów o maksymalnym TDP 300 W.

Seria Liquid od GELID-a to trzy modele: 120 mm, 240 mm oraz 360 mm. Niezależnie od wariantu, za chłodzenie odpowiada aluminiowy radiator o różnej długości w zależności od wersji i stałej grubości 27 mm. Wentylatory o wymiarach 120 mm i grubości 25 mm osiągają prędkości od 750 RPM do 1800 RPM i zapewniają ciśnienie statyczne na poziomie 1,67 mmAq oraz przepływ powietrza na poziomie 61,9 CFM. Łożysko hydrodynamiczne jest przewidziane na 50 tysięcy godzin pracy przy temperaturze 40 stopni. Podstawy blokopomp są wykonane z miedzi i stanowią dobre rozwiązanie jeżeli użytkownik chciałby położyć ciekły metal na procesor. Węże zostały pokryte materiałowym oplotem. Niestety, ale producent nie podaje ich długości.

GELID Liquid 120 i Liquid 240 może pochwalić się maksymalną głośnością pracy na poziomie zaledwie 29,6 dB. Niestety większy brat jest głośniejszy, gdyż wartości dla wariantu 360 mm to 34 dB, a to mniej więcej poziom hałasu, jaki generuje względnie cicha lodówka. Na stronie producenta nie znajdziemy informacji, jakie natężenie dźwięku generuje sama pompa, jednak znamy jej maksymalne prędkości, które wynoszą 2600 RPM. Wariant 120 mm, jest przeznaczony do chłodzenia jednostek CPU o TDP do 150 W, natomiast większa wersja 240 mm do TDP na poziomie 240 W, a największy model został przystosowany do chłodzenia układów o maksymalnym TDP 300 W.

Wiemy również, jakie serię socketów dla CPU obsługuje seria Liquid. Wśród nich znajdziemy takie gniazda dla procesorów jak: LGA1700 (Intel Core 12 i 13 generacja), LGA1200 (Intel Core 10 i 11 generacja), LGA115x (Intel Core 9 generacji), AM5 (AMD Ryzen 7 serii) i AM4 (AMD Ryzen 1, 2, 3, 5 serii). Warto dodać, że na wyposażeniu znajdziemy wszystkie potrzebne elementy montażowe oraz adapter typu Y do podłączenia wentylatorów. Za najmniejszego przedstawiciela serii przyjdzie nam zapłacić 61 Euro, za wariant 240 mm 78,50 Euro. Natomiast GELID Liquid 360 Ultimate to wydatek rzędu już 129 Euro.

