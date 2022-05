GIGABYTE zapewnia, że wszystkie chłodzenia AORUS typu AiO i Tower będą kompatybilne z gniazdem AMD AM5

Podstawka AMD AM4 istnieje już od kilku ładnych lat, jednak czas płynie nieubłaganie i niebawem ma nadejść nowe, lepsze gniazdo dla procesorów Ryzen kolejnej generacji. To oznacza, że entuzjaści chcący dysponować najlepszymi podzespołami będą musieli wymienić nie tylko sam procesor. Do listy zakupów trzeba będzie doliczyć płytę główną, pamięci DDR5, a być może także nowy zestaw chłodzący, który będzie kompatybilny z nowym socketem. W całkiem dobrej sytuacji znajdą jednak się jednak ci, którzy wyposażyli się w dowolne chłodzenie od firmy GIGABYTE. Producent ogłosił właśnie, że w przypadku przesiadki na chip z rodziny Ryzen 7000, zakup nowego systemu chłodzącego nie będzie potrzebny. Zawsze to jakaś oszczędność, prawda?

Do zamontowania chłodzenia firmy GIGABYTE na płycie głównej z podstawką AMD AM5 nie będą konieczne żadne specjalne akcesoria. Do montażu wystarczą wsporniki do AM4.

Co istotne, GIGABYTE mówi o wszystkich swoich produktach chłodzących, a więc zarówno o systemach typu AiO, jak i klasycznych wieżowych chłodnicach. Lista prezentuje się następująco:



AORUS WATERFORCE X 360

AORUS WATERFORCE X 280

AORUS WATERFORCE X 240

AORUS WATERFORCE 360

AORUS WATERFORCE 280

AORUS WATERFORCE 240

AORUS LIQUID COOLER 360

AORUS LIQUID COOLER 280

AORUS LIQUID COOLER 240

ATC800

Mimo zapewnień producenta, warto zauważyć, ze brakuje tu coolerów ATC700 czy XTC700, które także widnieją w ofercie producenta. Sprawa nie jest więc do końca jasna, jednak najważniejszy pozostaje fakt, że w przypadku najpopularniejszych chłodzeń AiO nie ma się czego obawiać.

Liczymy na to, że podobne oświadczenie opublikują niebawem także inni producenci systemów chłodzących. W obecnej sytuacji wydaje się, że brak kompatybilności chłodzeń z AM4 na AM5 może być marketingowym strzałem w stopę.

Źródło: GIGABYTE