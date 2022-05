AMD przygotowuje także chipset B650E. Wiemy już co zaoferuje i kiedy zadebiutują płyty główne z tym układem

Dzisiaj w godzinach porannych w końcu mogliśmy usłyszeć coś oficjalnego na temat procesorów AMD Ryzen 7000 oraz nadchodzących płyt głównych AM5 z chipsetami z serii 600. Szkoda tylko, że mimo to trudno uznać ostatnią konferencję AMD za wiekopomne wydarzenie - w dużej mierze producent tylko potwierdził to, co już od jakiegoś czasu wiedzą wszyscy zainteresowani leaksterzy. Jak jednak informuje serwis WCCFTech powołujący się na swoje zaufane źródła, dzisiejsza prezentacja Czerwonych byłaby znacznie ciekawsza, gdyby producent tylko wspomniał o jeszcze jednym nieujawnionym chipsecie. Okazuje się, że obok X670E, X670 oraz B650 AMD ma jeszcze w zanadrzu układ logiki B650E. Co o nim wiadomo?

Płyty główne z chipsetami X670E i X670 mają zadebiutować jeszcze w sierpniu przez debiutem chipów Ryzen 7000, natomiast na płyty główne z układami logiki X650E i B650 mamy poczekać aż do października. Ciekawi jesteśmy, co jeszcze AMD trzyma w zanadrzu...

Analogicznie do chipsetów X670E i X670, wariant B650E będzie oferować pełną obsługę PCIe 5.0 dla karty graficznej i pamięci NVMe. Będzie to więc dobra opcja dla wszystkich, którzy w pełni będą chcieli skorzystać z nowego interfejsu bez dopłacania do najdroższego chipsetu. Warto dodać, że standardowy układ logiki B650 zaoferuje wsparcie dla PCIe 5.0 jedynie dla pamięci masowej. Co jednak ciekawe, B650E dzięki dodatkowej funkcjonalności ma zaliczać się nawet do wyższej klasy chipsetów AMD, co oznacza, że ​​ceny płyt głównych B650E mogą być podobne do cen płyt głównych X670. Wszystko przez koszty związane z dodaniem sterowników PCIe 5.0 oraz dodatkowe miejsce na laminacie, który prawdopodobnie będzie musiał być w tym przypadku najwyższej jakości dla zapewnienia dobrej siły sygnału.

Co jednak również istotne, według źródła oba chipsety B650E i B650 zaoferują wsparcie dla overclockingu procesora oraz pamięci RAM DDR5, mimo, że producent nie pochwalił się tym podczas konferencji. Trudno określić, na co dokładnie pozwolą płyty główne z tymi układami, jednak wydaje się, że największe możliwości OC pozostaną na wyłączność modeli z X670(E). To jeszcze nie koniec niespodziewanych nowości - serwis WCCFTech podaje także, że wszystkie chipsety z serii 600 zaoferują obsługę pamięci masowej Smart Access gotowej do współpracy z Microsoft DirectStorage API, a także technologię EXPO (Extended Profiles for Overclocking). Wszystko to od razu przedstawia nadchodzące platformy Czerwonych w nieco jaśniejszym świetle. Niewykluczone, że producent trzyma jeszcze pewne informacje w zanadrzu, jednak o tym przekonamy się zapewne bliżej premiery płyt głównych i samych procesorów Ryzen 7000. Płyty główne z chipsetami X670E i X670 mają zadebiutować jeszcze w sierpniu przez debiutem chipów, natomiast na płyty główne z układami logiki X650E i B650 mamy poczekać aż do października.

Źródło: WCCFTech