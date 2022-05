AMD nie ma zamiaru rezygnować z podstawki AM4. Możliwe, że w drodze są już kolejne procesory na tę platformę

Jesteśmy już po pierwszej prezentacji procesorów AMD Ryzen 7000. Choć zabrakło konkretów, to jednak ogólnie wiemy już, z czym będziemy mieli do czynienia. Co więcej, zaprezentowane zostały także pierwsze płyty główne z nowym gniazdem AM5. Może się więc wydawać, że producent w drastyczny sposób chce zerwać z przeszłością i już niebawem będzie oferował wyłącznie nowoczesne produkty wspierające standardy przyszłości, jak PCIe 5.0 czy DDR5. Na szczęście nic takiego nie będzie mieć miejsca. Podczas niedawnej konferencji Lisa Su potwierdziła, że firma nie chce rezygnować z dotychczasowych osiągnięć i zasłużone gniazdo AM4 nadal ma przed sobą przyszłość. Pytanie tylko, o co dokładnie może chodzić?

Kto wie - być może procesory AMD Ryzen 7000 i płyty główne z AM5 są przeznaczone wyłącznie dla segmentu high-end, a zwykli zjadacze chleba dostaną odświeżone modele Ryzen 6000 zgodne z socketem AM4?

Nie ma co ukrywać - gniazdo AM4 jest jednym z największych sukcesów AMD ostatnich lat. Podstawka ta obsłużyła kilka generacji chipów i nawet dziś pierwsze płyty główne z tym socketem są przygotowane do obsługi procesorów Ryzen 5000, wliczając w to model Ryzen 7 5800X3D z pamięcią 3D V-Cache. Jak wynika ze słów Lisy Su, debiut platformy AM5 wcale nie sprawi, że dotychczasowe płyty główne zostaną zapomniane przez AMD. Mają one być jeszcze wspierane "przez wiele lat", co może oznaczać nie tylko aktualizacje oprogramowania, ale być może również nowe kompatybilne procesory.

Pojawia się więc olbrzymie pole do spekulacji nt. kolejnych procesorów Ryzen na AM4, jednak warto zauważyć, że AMD obok układów Ryzen 7000 zapowiedziało właśnie nowe jednostki Mendocino APU bazujące na rdzeniach Zen 2 i grafice RDNA 2. Co istotne, będą one przeznaczone dla tanich laptopów, dlatego niewykluczone, że podobną taktykę producent zastosuje też w przypadku desktopów. Kto wie - być może procesory Ryzen 7000 i płyty główne z AM5 są przeznaczone wyłącznie dla segmentu high-end, a zwykli zjadacze chleba dostaną modele Ryzen 6000 zgodne z socketem AM4? Tego jeszcze nie wiemy, jednak trzeba przyznać, że nie brzmi to wcale nieprawdopodobnie...

Źródło: VideoCardz, AMD