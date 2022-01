Thermalright TA120 EX MINI WHITE - Niskie, całkowicie białe wieżowe chłodzenie procesora z pięcioma ciepłowodami

Sporo konsumentów nie zwraca uwagi na temperatury podzespołów, czy kulturę pracy komputera i to właśnie im dedykowane są fabryczne coolery CPU dołączane przez AMD oraz Intela. Entuzjaści jednak wiedzą, że ich wydajność pozostawia wiele do życzenia i sięgają we własnym zakresie po rozwiązania firm trzecich. Dzisiaj przyjrzymy się kolejnej kompaktowej propozycji od firmy Thermalright. Model TA120 EX MINI WHITE to niskie, wieżowe chłodzenie procesora, które powinno zadowolić zarówno fanów niskich temperatur, całkowicie białych zestawów komputerowych, jak i maszyn typu Small Form Factor. Wisienką na torcie jest długa gwarancja producenta, acz cena jak na białe podzespoły przystało nie jest najniższa.

Chłodzenie Thermalright TA120 EX MINI WHITE pojawiło się już na platformie Aliexpress z ceną 65 dolarów, czyli równowartością około 260 złotych.

Thermalright TA120 EX MINI WHITE to jednowieżowe chłodzenie procesora o wymiarach 135 x 124 x 70 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i wadze 600 gramów, licząc wraz z wentylatorem. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym radiatorem składającym się z 42 finów; pięcioma 6-milimetrowymi rurkami cieplnymi oraz miedzianą, niklowaną podstawą. Zastosowany wentylator to jednostka 120-milimetrowa wyposażona w dziewięć łopatek i łożysko typu S-FDB. Całość pracuje z prędkością do 1850 (±10%) obrotów na minutę przy wydajności do 82 CFM, ciśnieniu do 2,1 mmH2O oraz deklarowanej kulturze pracy do 29,6 dB(A).

Opisywane chłodzenie kompatybilne jest z procesorami Intela korzystającymi z gniazda LGA 115x, 1200, 1700, 2011 i 2066 oraz socketem AMD AM4. W zestawie otrzymujemy pastę termoprzewodzącą Thermalright TF7 o deklarowanej przewodności cieplnej na poziomie 12,8 W/(m×K). Producent nie zdradził sugerowanej ceny za Thermalright TA120 EX MINI WHITE, ale chłodzenie pojawiło się już na Aliexpress z ceną 65 dolarów, czyli równowartością około 260 złotych. Produkt objęty jest długim, 6-letnim okresem gwarancyjnym.

Źródło: Thermalright