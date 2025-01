The Rogue Prince of Persia - nadchodzi nowa odsłona przygód Księcia od Ubisoftu. Wczesny dostęp jeszcze w 2024 roku

Na kontynuację serii o przygodach Księcia Persji przyszło nam czekać ponad dekadę, wszak ostatnia odsłona, czyli Prince of Persia: Zapomniane piaski, ukazała się w maju 2010 roku (nie licząc mobilnego spin-offu z 2013 roku). Premiera najnowszej części (Prince of Persia: Zaginiona korona) okazuje się tylko wstępem do dalszego rozwoju marki. Z wiarygodnego źródła wiadomo, że nadchodzi kolejna gra wideo z gatunku roguelite, która ukaże się na rynku już niebawem.

Marka Prince of Persia doczekała się w 2024 roku swojego rebootu, a wiele wskazuje na to, że odsłona Prince of Persia: Zaginiona korona nie będzie ostatnią. Na horyzoncie jest bowiem jeszcze jedna gra, która ma się ukazać pod nazwą The Rogue Prince of Persia.

Za nowe informacje o powstającej grze z serii Prince of Persia odpowiada Tom Henderson, którego można uznać za całkiem wiarygodne źródło. Niejednokrotnie zdradzał on jako pierwszy wiele faktów odnoszących się choćby do studia Ubisoft, które ostatecznie okazywały się prawdziwe — tak też prawdopodobnie jest i tym razem. Nadchodząca część o nazwie The Rogue Prince of Persia ma się ukazać we wczesnych dostępie na platformie Steam, co z pewnością będzie bardzo dobrym ruchem, ponieważ aplikacja Ubisoft Connect nie cieszy się zbyt dobrą opinią wśród graczy. Debiut omawianej wersji ma nastąpić jeszcze w 2024 roku.

Tytuł będzie należeć do gatunku roguelite, z kolei styl ma dość mocno nawiązywać do francusko-belgijskich komiksów. Za produkcję ma odpowiadać studio Evil Empire, które do tej pory tworzyło dodatkową zawartość do udanej gry Dead Cells. Ciekawym aspektem jest to, że The Rogue Prince of Persia ma być rozwijany przez długi czas i będzie otrzymywał nową zawartość w zależności od opinii społeczności graczy. Zapowiada się więc całkiem ciekawie, a warto również wspomnieć, że planowane aktualizacje mają pozostać darmowe, tak więc jest szansa, że nie spotkamy się z żadnymi mikropłatnościami. Na ten moment nie poznaliśmy innych szczegółów. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że tym razem produkcja, która ma zostać wydana przez Ubisoft, okaże się wystarczająco dobra.

Źródło: InsiderGaming