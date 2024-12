Prince of Persia: The Lost Crown - Ubisoft stawia na rozwój swojej udanej gry. Zapowiedziano zawartość popremierową

Branżowy gigant rozpoczął ten rok kalendarzowy nieco inaczej niż zwykle ostatnimi czasy - bo od gry niebędącej zwykłym odcinaniem kuponów. Pomimo mało entuzjastycznego wstępnego odbioru (w dużej mierze przez niestandardowe fabularne rozwiązania) The Lost Crown zaskoczyło ciekawymi mechanikami czy niezwykle płynną rozgrywką. Niestety, ale w parze z dobrymi ocenami nie idzie sprzedaż. Ubisoft jednak nie poddaje się i nadal będzie rozwijać projekt.

Czyli już w przyszłym tygodniu do gry trafi pierwszy update. Warrior's Path doda dwa nowe tryby: Speedrun i Permadeath, a przy tym pojawi się nowy zestaw strojów dla naszego bohatera, czyli Sargona. Jeszcze tej wiosny do zawartości zostanie wprowadzony kolejny pakiet strojów oraz tryb Boss Rush - jak z samej nazwy wynika, zmagać się w nim będziemy z następnymi falami potężniejszych przeciwników. Latem z kolei aktualizacja Divine Trials wprowadzi nowe elementy związane z walką, platformami, zagadkami, a także między innymi kolejne amulety.

Największa atrakcja zachowana została jednak na późniejszy okres 2024 roku - można zakładać, że najwcześniej na okolice jesieni. Do Prince of Persia: The Lost Crown zawita bowiem pierwsze fabularne DLC. Na razie nie podali żadnych konkretów w tej kwestii, ale w kolejnych miesiącach deweloperzy powinni odkryć nieco kart. W każdym razie obecnie gra Ubisoft Montpellier znajduje się w dosyć dziwacznym miejscu. Z jednej strony cieszą na ogół dobre i bardzo dobre oceny, z drugiej jednak sprzedaż zdecydowanie nie poszła tak, jak na to liczono. Warto zauważyć, że już teraz The Lost Crown można tymczasowo kupić po sporej zniżce - od premiery nie minęło przecież jakoś niesamowicie dużo czasu. Zobaczymy zatem, czy rzeczone działa pomogą grze.

Exciting news for Prince of Persia: The Lost Crown!



Three free updates and one story DLC are on the horizon in the coming months.



The first update arrives on March 20!



What upcoming feature are you most excited about: speedrun mode, boss rush, or new challenges? pic.twitter.com/Rc0uhD0WGX