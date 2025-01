Test T-Bao MN58U - Mini PC do biura z AMD Ryzen 7 5800U i Radeon Vega 8, z Windows 11 Pro i w rewelacyjnej cenie

Gotowe zestawy komputerowe w formie Mini PC stają się coraz większą i popularniejszą gałęzią rynku gotowych PC. Na rynku znajdziemy sporo różnorodnych urządzeń, choć te od znanych i głośnych marek są zdecydowanie droższe, choć w zdecydowanej większości przypadków nie oferują znacznie więcej od tańszych, ale tych mniej znanych firm. Ostatnio mieliśmy okazję przetestować kilka takich zestawów, m.in. GEEKOM Mini IT13 z Intel Core i7-13700H oraz AYANEO Retro Mini PC AM02 z AMD Ryzen 7 7840HS. Oba urządzenia charakteryzują się wykorzystaniem nowszych już procesorów, ale ich cena pozostaje na w miarę dobrym poziomie. Dzisiaj jednak przychodzimy z czymś zdecydowanie tańszym, ale nadal oferującym solidną wydajność na co dzień. Mowa o Mini PC T-Bao MN58U.

Autor: Damian Marusiak

T-Bao MN58U to niewielki zestaw komputerowy, bazujący na procesorze AMD Ryzen 7 5800U. To nadal przyzwoity procesor niskonapięciowy, wykorzystujący mikroarchitekturę Zen 3. W parze z nim otrzymujemy także 32 GB pamięci RAM DDR4. Bonusem niech będzie natomiast zainstalowany system Windows 11 Pro 64-bit, co nie jest zbyt częstym widokiem, zwłaszcza w gotowych Mini PC, których cena wynosi około 1500-1600 złotych. Właśnie tyle przyjdzie nam zapłacić za to urządzenie, bowiem koszt wynosi zaledwie 1599 złotych. Na tle wielu drogich komputerów, propozycja chińskiej firmy wydaje się być bardzo dobrze skrojona.

T-Bao MN58U to jeden z najtańszych zestawów Mini PC, które jednocześnie oferują bardziej niż przyzwoitą specyfikację. Za 1599 złotych dostajemy komplet z procesorem AMD Ryzen 7 5800U, 32 GB RAM, 1 TB SSD oraz z systemem Windows 11 Professional 64-bit.

AMD Ryzen 7 5800U korzysta z procesu technologicznego TSMC N7, co w połączeniu z dobrą mikroarchitekturą Zen 3, daje finalnie produkt charakteryzujący się nie tylko solidną wydajnością, ale również wysoką efektywnością energetyczną. TDP procesora wynosi zaledwie 15 W, choć w testowanym zestawie od czasu do czasu podskoczy do 25 W, jeśli limity na to pozwolą. Układ z generacji APU Cezanne oferuje także 20 MB łącznej pamięci cache L2/L3, w tym 4 MB cache L2 oraz 16 MB cache L3. Co ciekawe, konfiguracja cache L3 nie zmieniła się aż do najnowszych (jeszcze) układów Ryzen 8040U/HS z rodziny Hawk Point.

Intel Core i7-1360P AMD Ryzen 7 5800U AMD Ryzen 7 6800U AMD Ryzen 7 7840U Generacja Raptor Lake Cezanne Rembrandt Phoenix Architektura Raptor Cove (CPU)

Gracemont (CPU)

Xe-LP (GPU) Zen 3 (CPU)

Vega (iGPU) Zen 3+ (CPU)

RDNA 2 (GPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 3 (GPU) Litografia Intel 7 TSMC N7 TSMC N6 TSMC N4 Rdzenie / wątki 12C/16T 8C/16T 8C/16T 8C/16T Konfiguracja rdzeni 4C/8T - P-Core

8C/8T - E-Core 8C/16T 8C/16T 8C/16T Taktowanie bazowe 2,2 GHz (P-Core)

1,6 GHz (E-Core) 1,9 GHz 2,7 GHz 3,8 GHz Taktowanie Turbo 5,0 GHz (P-Core)

3,7 GHz (E-Core) 4,4 GHz 4,7 GHz 5,1 GHz Układ graficzny Intel Iris Xe Graphics AMD Radeon Vega 8 AMD Radeon 680M AMD Radeon 780M Budowa iGPU 96 EU

768 SP 8 CU

512 SP 12 CU

768 SP 12 CU

768 SP Taktowanie iGPU Do 1500 MHz Do 2000 MHz Do 2200 MHz Do 2800 MHz Kontroler pamięci DDR4 3200 MHz

LPDDR4x 4267 MHz

DDR5 4800 MHz

LPDDR5 6400 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4x 4266 MHz DDR5 4800 MHz

LPDDR5 6400 MHz DDR5 5600 MHz

LPDDR5 6400 MHz Maks. RAM Do 64 GB Do 64 GB Do 64 GB Do 256 GB Układ AI - - - Ryzen AI TDP (PL1) 28 W 15 W 15 - 28 W 15 - 28 W PL2 64 W 15 - 25 W 15 - 28 W 15 - 28 W

W parze z rdzeniami Zen 3 idzie także zintegrowany układ graficzny AMD Radeon Vega 8. Jest to już dość leciwy wariant iGPU, gdzie w późniejszym czasie otrzymaliśmy nowocześniejsze modele m.in. Radeon 680M (RDNA 2) oraz Radeon 780M (RDNA 3), a także solidne iGPU od Intela w postaci Intel ARC Graphics (Meteor Lake). Popularna i dobrze znana Vega 8 w tych starszych grach, nie posiadających wysokich wymagań, nadal jednak pozwoli na osiągnięcie akceptowalnej wydajności, nierzadko także w rozdzielczości Full HD. Całość wykorzystuje pamięci DDR4 oraz LPDDR4X, tymczasem w komputerze T-Bao MN58U znajdziemy moduły SO-DIMM DDR4-3200.