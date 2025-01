Test obudowy komputerowej Modecom Horizon ARGB Flow - Następca Modecom Volcano Amirani ARGB

Jeśli uważnie śledzicie rynek obudów komputerowych, najpewniej kojarzycie Modecom Volcano Amirani ARGB, która okazała się naprawdę udaną konstrukcją. Od tamtego wydarzenia upłynęło jednak mnóstwo czasu i nadszedł moment odświeżenia oferty. Wprowadzoną właśnie Modecom Horizon ARGB Flow można z powodzeniem nazwać sukcesorem utytułowanego poprzednika, bowiem powiela oraz udoskonala większość rozwiązań funkcjonalnych, jednocześnie zachowując stylistyczne podobieństwa. Czy odniesie równie spektakularny sukces? Modecom Horizon ARGB Flow wyceniono na około 500 złotych, zatem będzie musiała pokonać chociażby be quiet! Pure Base 500FX i Endorfy ARX 700 Air...

Autor: Sebastian OKtaba

Na wstępie warto zaznaczyć, że Modecom niedawno postanowił oddzielić markę Volcano od podstawowego portfolio, tworząc osobną linię produktową skierowaną do wymagającego odbiorcy. Serwuje tam urządzenia lepiej dopracowane technicznie, wykonane z solidnych materiałów oraz mające ambicje konkurować ze sprzętem bardziej rozpoznawalnych marek. Jednak już wcześniej Modecom oferował produkty skierowanie głównie do graczy i entuzjastów, które pozytywnie zaskakiwały jakością oraz wyposażeniem np. obudowę Amirani ARGB współdzielącą projekt z modelem Lian Li Lancool 215. Firma sprzedaje również klawiatury mechaniczne, myszki, zasilacze i pomniejsze peryferia. Najważniejsze pozostają natomiast gamingowe skrzynki, co potwierdza ogromna ilość nowości wprowadzonych w ostatnich miesiącach, a dzisiaj w ramach marki Modecom zadebiutował model Horizon ARGB Flow.

Modecom Horizon ARGB Flow ARGB to nieformalny, jednak pod wieloma względami kwalifikujący się do takiego miana, następca bardzo udanej i popularnej obudowy Modecom Volcano Amirani ARGB.

Modecom Horizon ARGB Flow ARGB to konstrukcja wykonana w formacie midi tower, wizualnie bardzo podobna do Modecom Volcano Amirani ARGB, chociażby ze względu posiadania siateczkowego frontu i bocznego skrzydła umieszczonego na zawiasie. Obudowa wygląda całkiem apetycznie, aczkolwiek niczym szczególnym nie wyróżnia, wykorzystując powszechnie występujące rozwiązania. Producent przygotował dwie wersje kolorystyczne - białą i czarną - zależnie jaką stylizację preferujemy. Poprawiono także szereg elementów, które w Modecom Volcano Amirani ARGB niespecjalnie zachwycały np. wymieniono dolny filtr przeciwko kurzowi. Teraz zamiast metalowego i wciskanego, otrzymujemy siateczkowy na stelażu. Podobnie uczyniono z przednim panelem, gdzie wyrywany plastik zastąpiono metalowa maskownicą ma magnetycznych zatrzaskach. Dzięki powyższym zabiegom obudowa naprawdę sporo zyskuje.

Amirani ARGB Wymiary 465 x 490 x 220 mm 490 x 505 x 235 mm 455 x 475 x 215 mm Waga 7.0 kilogramów 12.2 kilograma 8.2 kilograma Front Siatka Siatka Siatka Materiały Metal / Szkło / Plastik Metal / Szkło / Plastik Metal / Szkło / Plastik Porty USB 2x USB-A / 1x USB-C 2x USB-A / 1x USB-C 2x USB-A / 1x USB-C Format płyt mITX / mATX / ATX / eATX mITX / mATX / ATX mITX / mATX / ATX Zatoki 2.5" 2 2 4 Zatoki 3.5" 2 3 2 Zatoki 5.25" - - - Długość GPU 400 mm 405 mm 380 mm Długość PSU 380 mm 315 mm 200 mm Wysokość coolera 173 mm 180 mm 165 mm Fabryczne wentylatory 3x 140 mm / 1x 120 mm 4x 140 mm 2x 200 / 1x 120 mm Miejsc na wentylatory 9 10 6 Kontroler obrotów Tak Tak Tak AiO Front / Wnęka / Góra 360 / - / 360 mm 360 / 360 / 360 mm 360 / - / 240 mm Wyciszenie - - - Cena 489 zł 589 zł 369 zł

Modecom Horizon ARGB Flow ARGB pomieści karty graficzne o długości 400 mm, systemy chłodzenia procesorów o wysokości 173 mm oraz zasilacz o długości 380 mm (jeżeli usuniemy koszyk HDD). Fabryczne wyposażenie obejmuje zestaw wentylatorów: 3x 140 mm ARGB plus 1x 120 mm ARGB, które podpięto do kontrolera obsługującego maksymalnie sześć urządzeń. 360 mm chłodnica wejdzie aa froncie lub górze skrzynki. Obudowa waży niespełna 7 kilogramów przy wymiarach 465 x 490 x 220 mm, zatem daleko Modecom Horizon ARGB Flow ARGB do przeszło 12 kilogramowego Expanse T APEX ARGB. Producenta zadbał również o solidne zabezpieczenie przeciwko kurzowi, obejmujące wszystkie (poza tyłem) otwory przepuszczające powietrze. Główną konkurencją dla bohatera niniejszej recenzji będzie Endorfy ARX 700 Air, be quiet! Pure Base 500FX i Lian Li Lancool II Mesh, bowiem cena startowa wynosi około 500 złotych.