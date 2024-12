Test MSI Cubi 5 z Intel Core i5-1235U w połączeniu z monitorem MSI PRO MP243 - podstawowy zestaw do biurowej pracy

Nie tak dawno mieliśmy okazję przetestować zestaw komputerowy do biura, składający się z komputera MSI PRO DP10 (z procesorem Intel Core i7-1360P) oraz monitora MSI Modern MD271UL o rozdzielczości 4K. Tamten zestaw chwaliliśmy za stylowy wygląd oraz odpowiednią wydajność, by móc na co dzień korzystać z niego np. w domowym biurze. Tajwański producent ma jednak w ofercie więcej takich zestawów, nie tylko droższych, ale także tych tańszych. Jeden z takich wariantów niedawno przyjechał do naszej redakcji. Składa się on z miniaturowego komputera MSI Cubi 5 oraz monitora MSI PRO MP243. O ile PC nie jest tak dobry, jak mógłbym tego oczekiwać, tak monitor był dla mnie całkiem sporą niespodzianką (na plus).

Autor: Damian Marusiak

MSI Cubi 5 to niewielki zestaw komputerowy, swoim wyglądem przypominający trochę spłaszczony sześcian. Nieduża konstrukcja istnieje na rynku już kilka dobrych lat i oferowana jest z kolejnymi generacjami procesorów Intela. Do nas trafił jeden z najnowszych wariantów, wyposażonych w 10-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor Intel Core i5-1235U. Jednocześnie jest to jeden z najbardziej podstawowych wersji, bowiem do dyspozycji mamy również m.in. 8 GB pamięci RAM DDR4 w trybie Single Channel oraz nośnik SSD PCIe 3.0 x4 NVMe o pojemności 512 GB. Całość zamyka system operacyjny Windows 11 Pro 64-bit. Jak już widzicie po specyfikacji, ta budzi obawy czy komputer na co dzień będzie działał odpowiednio szybko. Zapewne nie będzie zaskoczeniem to, że w trakcie testów okazało się że nie jest to optymalna konfiguracja.

MSI Cubi 5 to podstawowy zestaw komputerowy, który w połączeniu z monitorem MSI PRO MP243 tworzy klasyczne stanowisko do pracy.

Wraz z komputerem do testów przyjechał monitor MSI PRO MP243 i w tym wypadku zostałem nawet zaskoczony. Model ten jest najbardziej podstawowym wyborem w ofercie producenta, jeśli chodzi o monitory skierowane do biura. Oferuje on 23,8-calowy panel IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli oraz ze 75 Hz częstotliwością odświeżania. Co ciekawe, ekran jest bardzo bliski do określenia go mianem szerokogamutowego, ponieważ niemal w 90% pokrywa szeroką przestrzeń barw DCI-P3. Jego cena to raptem 449 złotych, co przy takiej specyfikacji sprawia, że możemy tutaj mieć do czynienia z bardzo opłacalnym wyborem do niewielkiego biura.

Specyfikacja monitora MSI PRO MP243 Matryca IPS Przekątna 23,8" Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli (16:9), FHD Odświeżanie 75 Hz Technika FreeSync AMD FreeSync Technika G-SYNC - Czas reakcji 5 ms GtG Kontrast statyczny 1000:1 Luminancja 250 nitów HDR - Głębia kolorów 8-bit (16,7 mln odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw ~100% (sRGB), ~90% (DCI-P3), ~85% (Adobe RGB) Złącza cyfrowe 1x HDMI 1.4

1x DisplayPort 1.2a Inne złącza 1x Audio-jack 3.5 mm Głośniki 2 W (x2) Dodatkowe informacje - Waga z podstawą 2,95 kg Wymiary z podstawą 542 x 421.8 x 182 mm Cena 449 złotych

Zestaw komputerowy MSI Cubi 5, który otrzymaliśmy do testów, posiada na pokładzie 10-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor Intel Core i5-1235U, należący do generacji Alder Lake-U. Oferuje on dokładnie 2rdzenie typu Performance z obsługą Hyper-Threading oraz 8 rdzeni typu Efficient bez obsługi wielowątkowości. Nie brakuje również zintegrowanego układu graficznego Intel Iris Xe Graphics z 80 blokami EU, opartymi na architekturze Xe-LP. Wersja z zainstalowanym systemem Windows 11 Pro 64-bit została wyceniona na 3299 złotych. Zatem cały testowany zestaw, już z monitorem, zamyka się w kwocie 3748 złotych.