Test komputera ACTINA z procesorem AMD Ryzen 5 5600X i kartą graficzną Gigabyte GeForce RTX 3060

Gotowe komputery w ostatnich miesiącach znacznie zyskały na atrakcyjności, ponieważ karty graficzne kosztują abstrakcyjne pieniądze, a zestawy przeważnie pozwalają zaoszczędzić trochę grosza. Doszło zatem do sytuacji, gdy bardziej opłacalne jest wybranie markowego składaka, niż samodzielne kompletowanie wszystkich elementów. Modele od ACTINA kilkukrotnie gościły na naszych łamach, wypadając bardzo przyzwoicie, a ostatnio producent jeszcze nieco poprawił swoje konfiguracje. Jak teraz wypadają komputery ACTINA PBA? W nasze ręce trafił zestaw posiadający procesor AMD Ryzen 5 5600X i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060, czyli dość popularny oraz sprawdzony tandem, jednak diabeł tkwi w szczegółach...

Autor: Sebastian Oktaba

ACTINA to marka komputerów stacjonarnych z blisko 20-letnim stażem, której właścicielem jest firma ACTION, jeden z największych dystrybutorów sprzętu elektronicznego w Polsce. Producent posiada w swoim portfolio sieć sprzedażową Sferis i portal gram.pl, więc mówimy o poważnym graczu z solidnym zapleczem. Oprócz zestawów stricte gamingowych firma oferuje również sprzęt serwerowy i sieciowy, niemniej to właśnie maszyny dla graczy w ostatnim czasie zyskują największą popularność. Zapewne jest to zasługą ogromnej aktywności firmy w sekcjach e-sportowych, bowiem ACTINA z kilkoma partnerami uruchomiła m.in. Polish Esport Cup skierowany do amatorów cyfrowej rozrywki. Producent regularnie rozszerza portfolio o kolejne zestawy, dostosowując konfiguracje do aktualnych warunków, chociaż ostatnie miesiące były akurat bardzo ciężkie. Mimo wszystko, jakość oferty sprzedażowej nie uległa pogorszeniu, a bohater dzisiejszej recenzji będzie tego przykładem.

Nowa wersja komputera ACTINA PBA, bazująca na AMD Ryzen 5 5600X i GeForce RTX 3060, to kolejny krok w dobrym kierunku. Jest sporo zmian w komponentach, które należy zaliczyć na plus.

Chociaż recenzowany komputer ACTINA należy do rodziny PBA (Powered by ASUS), to wbrew nazewnictwu wykorzystuje raczej niewiele komponentów tego producenta. Pierwszym jest płyta główna ASUS TUF Gaming B550-Plus, stanowiąca dobrą podstawę dla procesora AMD Ryzen 5 5600X. Względem wcześniejszych zestawów dokonał się odczuwalny progres, bowiem dotychczas stosowano dość ubogiego ASUS Prime B550M-K, co zresztą wypunktowałem w poprzednim teście. Drugim elementem z portfolio ASUS jest obudowa TUF GT301, będąca stałym bywalcem wielu zestawów pochodzących od ACTINA. Karta graficzna to natomiast Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC - firma najpewniej wykorzystała ten model ponieważ występuje w największych ilościach i dodatkowo najlepszej cenie (przynajmniej w porównaniu do konkurencji). Trójka podzespołów bazowych wygląda zatem całkiem sensownie, cieszy zwłaszcza wstawienie lepszej płyty głównej, bo producenci często oszczędzają na takich elementach.

Konfiguracja komputera ACTINA Procesor AMD Ryzen 5 5600X Płyta główna ASUS TUF Gaming B550-Plus Pamięć RAM 16 GB Patriot Viper Steel 3600 CL17 Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC Nośnik SSD Crucial MX500 1 TB SATA Chłodzenie procesora SilentiumPC Fera 5 Dual Fan Zasilacz be quiet! Pure Power 11 FM 650 W Obudowa ASUS TUF Gaming GT301 System operacyjny Windows 10 64-bit Cena ~7000 złotych

Zastosowanie 16 GB pamięci Patriot Viper Steel 3600 MHz CL17 można zaliczyć do plusów, bowiem pojemność oraz parametry zostały wybrane optymalnie dla platformy AM4. Wcześniej producent używał 16 GB zestawu Patriot Viper 4 Blackout 3600 MHz CL18, więc ponownie dokonano małego progresu. Pozytywnych zmian jest na szczęście więcej - system chłodzenia procesora SilentiumPC Fera 3 wymieniono na SilentiumPC Fera 5 Dual Fan, zdecydowanie wydajniejszy i jednocześnie cichszy od poprzednika. Kolejna modyfikacja dotyczy zasilacza, gdzie SilentiumPC Supremo FM2 Gold 650 W zastąpiono w pełni modularną jednostką be quiet! Pure Power 11 FM 650 W. Nośnikiem SSD pozostał jednak standardowym model SATA Crucial MX500, standardowo o pojemności 1 TB. Podsumowując - względem ostatnio recenzowanego komputera ACTINA PBA, który również bazował na procesorze AMD Ryzen 5 5600X, zaszło naprawdę sporo pozornie drobnych lecz znaczących zmian. Pozostaje sprawdzić czy wszystko należycie poskładano i działa zgodnie z założeniami...