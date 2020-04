Test Hyperbook NH5 ZEN - Notebook z procesorem Ryzen 9 3900X

Niedawno pisaliśmy o pierwszym notebooku bazującym na kadłubku Clevo, który będzie wyposażony w desktopowe procesory AMD Ryzen serii 3000 - mowa o XMG Apex 15, który w najwyższym możliwym wariancie będzie obsługiwał 16-rdzeniowy i 32-wątkowy układ AMD Ryzen 9 3950X. W Polsce również rusza sprzedaż podobnego laptopa - Hyperbook NH5 ZEN, o którym zresztą także pisaliśmy. Sprzęt przygotowany zwłaszcza z myślą o wymagającej pracy w aplikacjach opierających się na projektowaniu czy renderowaniu. My mieliśmy to szczęście, że jako pierwsi w Polsce uzyskaliśmy możliwość jeszcze przedpremierowej możliwości przetestowania tego urządzenia. Zapraszamy na test nowego Hyperbooka NH5 ZEN, wyposażonego w 12-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 9 3900X oraz dedykowaną kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 2070.

Autor: Damian Marusiak

Hyperbook NH5 ZEN pod względem wyglądu nie różni się specjalnie od innych kadłubków bazujących na Clevo. Dużą różnicą jest natomiast to co siedzi w środku. Clevo bowiem w końcu zaczęło nieco bardziej współpracować z AMD, pokłosiem czego jest prezentowany notebook, który jako pierwszy oferuje wsparcie dla desktopowych procesorów Ryzen serii 3000 (Matiese). Układy zaprezentowane latem ubiegłego roku, wykorzystują znaczącą usprawnioną architekturę Zen 2 oraz 7 nm proces technologiczny. Zmiany powinny wpłynąć z dużej mierze na znacznie lepszy wskaźnik perf/watt, który w laptopach jest niezwykle istotny. Sprzęt Hyperbooka oferuje maksymalnie 12-rdzeniowy i 24-wątkowy procesor AMD Ryzen 9 3900X, choć nie ma przeciwwskazań, aby zmienić układ na Ryzena 9 3950X wyposażonego w 16 rdzeni oraz 32 wątki. Taka ilość w laptopie dotychczas była nieosiągalna do zrealizowania.

Hyperbook NH5 ZEN to pierwszy notebook dostępny w ogólnej sprzedaży, który wyposażono w desktopowe układy AMD Ryzen serii 3000. Testowany wariant posiada 12-rdzeniowy i 24-wątkowy układ Ryzen 9 3900X oraz kartę NVIDIA GeForce RTX 2070.

Hyperbook NH5 ZEN oferuje odświeżone układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 2060 oraz GeForce RTX 2070 o nowych identyfikatorach. Testowana wersja wyposażona została w najwyższy układ GeForce RTX 2070 z TDP na poziomie 115W. Karta posiada nieco wyższe taktowanie od poprzedniej wersji (do 1455 MHz w trybie GPU Boost 4.0, realnie około 1850 MHz w grach), jednak z drugiej strony układ posiada energooszczędne pamięci GDDR6 co przekłada się na niższe, efektowne taktowanie 11 000 MHz zamiast 14 000 MHz. Taka sama sytuacja spotkała układ NVIDIA GeForce RTX 2060 i przyznam, że budzi to trochę mieszane uczucia. W sprzedaży będą bowiem różne laptopy z niby takimi samymi układami graficznymi (a przynajmniej tak samo oznaczanymi), ale w rzeczywistości z innymi specyfikacjami. GeForce RTX 2070 posiada również 8 GB pamięci VRAM GDDR6 na 256-bitowej magistrali. Przepustowość również jest niższa i wynosi 352 GB/s (zamiast wcześniejszych 448 GB/s).

Specyfikacja GeForce RTX 2060 GeForce RTX 2060 Refresh GeForce RTX 2070 GeForce RTX 2070 Refresh Oznaczenie N18E-G1 N18E-G1-B N18E-G2 N18E-G1R Litografia 12 nm 12 nm 12 nm 12 nm Rdzenie CUDA 1920 1920 2304 2304 Taktowanie rdzenia 960 / 1200 MHz ? 1215 / 1440 MHz 1260 / 1455 MHz Współczynnik TDP 90W 115W 115W 115W Pamięć VRAM 6144 MB GDDR6 6144 MB GDDR6 8192 MB GDDR6 8192 MB GDDR6 Napięcie GDDR6 1.35 V 1.25 V 1.35 V 1.25 V Taktowanie pamięci 14 000 MHz 11 000 MHz 14 000 MHz 11 000 MHz Przepustowość 336 GB/s 268 GB/s 448 GB/s 352 GB/s Dynamic Boost / Advanced Optimus Brak wsparcia Prawdopodobnie tak (nie ma potwierdzenia) Brak wsparcia Prawdopodobnie tak (nie ma potwierdzenia)

Konfiguracja Hyperbook NH5 ZEN:



Procesor AMD Ryzen 9 3900X (3,8 GHz / 4,6 GHz)

32 GB pamięci DDR4 2666 MHz (z OC do 3000 MHz)

Karta NVIDIA GeForce RTX 2070 8 GB GDDR6

Matryca 15,6" / IPS 120 Hz / 1920x1080 pikseli

Dysk SSD Samsung 970 EVO Plus / 1 TB / PCIe x4 Gen.3 NVMe

System Microsoft Windows 10 Home 1909 (November Update)

Notebook Hyperbook NH5 ZEN oferuje w sprzedaży jeden z trzech procesorów: AMD Ryzen 5 3600, Ryzen 7 3700X oraz Ryzen 9 3900X. Testowany model posiada najwyższą konfigurację z 12-rdzeniowym i 24-wątkowym procesorem Ryzen 9 3900X. Bazowy zegar procesora wynosi 3,8 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do maksymalnie 4,6 GHz. Procesor nie posiada zintegrowanego układu graficznego, toteż w laptopie stale pracuje wyłącznie dedykowana karta NVIDIA GeForce RTX 2070. Obecnie w konfiguratorze sklepu Hyperbook widnieją pamięci DDR4 2666 MHz oraz DDR4 3000 MHz to zostaliśmy zapewnieni, że niedługo pojawią się również moduły DDR4 3200 MHz. Procesor posiada 2-kanałowy kontroler pamięci DDR4-3200. Zastosowane domyślnie pamięci Goodrama o taktowaniu 2666 MHz i opóźnieniu CL16 okazują się bezproblemowo podatne na OC z poziomu oprogramowania Ryzen Master i w trakcie testów były ustawione na 3000 MHz i opóźnieniach CL16. Współczynnik TDP desktopowego procesora AMD Ryzen 9 3900X wynosi 105W.