Test ASUS TUF Gaming F15 z NVIDIA GeForce RTX 2050 - Co potrafi najsłabszy układ graficzny Ampere?

NVIDIA w tym roku wprowadziła do oferty nową generację układów graficznych GeForce RTX 4000 w wersjach przeznaczonych dla notebooków (Laptop GPU). Niektóre z nich przynoszą bardzo duży skok wydajności względem Ampere, inne wypadają rozczarowująco pod tym względem. Tymczasem był jeszcze jeden mobilny układ graficzny, którego do tej pory nie mieliśmy okazji przetestować. Mowa o GeForce RTX 2050, który został zapowiedziany bez większej ekscytacji, ale też przez długi czas był raczej trudno dostępny w laptopach na polskim rynku. W ostatnich miesiącach jednak pojawiło się więcej takich notebooków. Jednym z nich jest ASUS TUF Gaming F15, który pozycjonowany jest jako jeden z najtańszych laptopów do gier. Tylko czy na GeForce RTX 2050 w ogóle da się komfortowo grać?

Autor: Damian Marusiak

NVIDIA GeForce RTX 2050 to najsłabszy układ graficzny z generacji Ampere, który został zaprezentowany jednak wyłącznie w wersji przeznaczonej dla notebooków. Na pozór jego specyfikacja jest bliźniacza jak w GeForce RTX 3050 Laptop GPU (a przynajmniej w porównaniu z wersją sprzed 2023 roku; w tym roku NVIDIA zaktualizowała ten układ dokładając 2 GB pamięci więcej, ale jednocześnie obcinając szynę VRAM). Posiada bowiem okrojony rdzeń Ampere GA107 z 2048 procesorami CUDA FP32 oraz z 4 GB pamięci VRAM typu GDDR6. Główna zmiana polega na jeszcze mocniejszym obcięciu magistrali pamięci. Pierwotny GeForce RTX 3050 Laptop oferuje bowiem 4 GB pamięci na 128-bitowej magistrali, tymczasem GeForce RTX 2050 oferuje również 4 GB VRAM, tyle że na 64-bitowej szynie. Wpływa to oczywiście na przepustowość, sięgającą zaledwie 112 GB/s. Ze względu na fakt, że specyfikacja obu układów jest tak bardzo podobna, zdecydowano się na co najmniej dyskusyjny ruch dotyczący nazewnictwa, wszak GeForce RTX 2050 w ogóle nie kojarzy się z generacją Ampere, a z Turing bo to właśnie ta architektura żyje pod taką nomenklaturą. Jak widać NVIDII mało było zamieszania z nazwami...

ASUS TUF Gaming F15 to podstawowy model do gier. Oferuje on układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 2050 oraz 6-rdzeniowy procesor Intel Core i5-11400H, a więc przedstawiciel starszej generacji Tiger Lake-H.

Jako że NVIDIA GeForce RTX 2050 ma w nazwie "RTX" to wiemy już, że układ graficzny obsługuje sprzętową akcelerację Ray Tracingu jak również DLSS Super Resolution (ale bez Frame Generation). O ile samo śledzenie promieni przy tego typu układzie graficznym jest raczej kompletnie nieopłacalne w wyborze (GPU nie grzeszy wydajnością w zwykłej rasteryzacji, a co dopiero mówić o RT), tak DLSS Super Resolution może się przydać do zwiększenia wydajności we wspieranych grach, gdy trochę nam brakuje do 60 klatek na sekundę. Łącząc odpowiednio dobrane ustawienia graficzne z DLSS możemy nawet na GeForce RTX 2050 pozwolić sobie na płynniejszą rozgrywkę. TGP zastosowanego układu wynosi natomiast 70 W.

NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU Architektura Ampere Ampere Ampere Ada Lovelace Układ graficzny GA107 GA107 GA107 AD107 Litografia Samsung 8 nm Samsung 8 nm Samsung 8 nm TSMC 4N Powierzchnia 200 mm² 200 mm² 200 mm² 146 mm² Tranzystory 8,7 mld 8,7 mld 8,7 mld 19 mld Jednostki SP 2048 2048 2560 2560 Jednostki TMU 64 64 80 80 Jednostki ROP 32 32 32 48 Jednostki RT 16 (2. gen) 16 (2. gen) 20 (2. gen) 20 (3. gen) Jednostki Tensor 64 (3. gen) 64 (3. gen) 80 (3. gen) 80 (4. gen) Taktowanie Boost Do 1477 MHz Do 1740 MHz Do 1695 MHz Do 2370 MHz Pamięć 4 GB GDDR6 (do 14 Gbps) 4 GB GDDR6 (do 14 Gbps)

6 GB GDDR6 (do 16 Gbps) 4 GB GDDR6 (do 14 Gbps) 6 GB GDDR6 (do 16 Gbps) Szyna pamięci 64-bit 128-bit (4 GB)

96-bit (6 GB) 128-bit 96-bit Przepustowość Do 112 GB/s Do 192 GB/s Do 192 GB/s Do 192 GB/s Obsługa DLSS 3 Tylko DLSS SR Tylko DLSS SR Tylko DLSS SR Tak Współczynnik TGP 30 - 45 W

+ 25 Dynamic Boost 35 - 80 W

+ 15 W Dynamic Boost 35 - 80 W

+ 15 W Dynamic Boost 35 - 115 W

+ 25 W Dynamic Boost

ASUS TUF Gaming F15 zaskakuje nie tylko układem graficznym, ale również wyborem nie najnowszego już procesora. Do dyspozycji oddano bowiem 6-rdzeniowy i 12-wątkowy układ Intel Core i5-11400H z rodziny Tiger Lake-H (11. generacja). Dla układu graficznego GeForce RTX 2050 jest on wprawdzie wystarczający, ale na jakąś specjalnie wysoką wydajność ogólnie (na tle Alder Lake i Raptor Lake) nie ma już co liczyć. Domyślna konfiguracja, przesłana nam przez sklep x-kom oferuje 8 GB RAM Single Channel, jednak my w ramach testów zmieniliśmy sami tę konfigurację na 32 GB RAM - w podsumowaniu będzie wzmianka zarówno o opłacalności wersji z 8 GB (3299 zł), jak również tej z 32 GB (3799 zł). ASUS TUF Gaming F15 domyślnie ma również zainstalowany system Windows 11 Home w najnowszej wersji 22H2.