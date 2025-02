Terminator 2D: No Fate - zapowiedź oldschoolowej gry platformowej. Odtworzymy kultowe sceny z filmu w retro oprawie

Jakkolwiek ta filmowa część nakreślonego jeszcze w 1984 roku uniwersum od bardzo długiego czasu nie pociąga, z grami nie jest źle. Żeby daleko nie szukać, w roku 2019 Polacy z Teyon stworzyli całkiem dobre Terminator: Resistance, gdzie wcielaliśmy się w członka ruchu oporu już po upadku ludzkości. W tym roku pojawi się jeszcze gra Nacon z podtytułem Survivors, ale okazuje się, że znajdzie się także miejsce dla fanów 16-bitowych platformówek.

5 września dojdzie do premiery Terminator 2D: No Fate - bazującej na legendarnej drugiej części filmowej serii platformówki w pixelartowej otoczce.

Terminator to jedna z najbardziej zarzynanych przez Hollywood serii. Dla wielu wszystko, co dobre skończyło się na Dniu sądu, który swoją premierę miał w 1991 roku. Niektórzy patrzą jeszcze pobłażliwie na część trzecią - zwłaszcza biorąc pod uwagę kolejne odsłony. Ale dlatego też tej jesieni sporą popularnością może cieszyć się Terminator 2D: No Fate od Bitmap Bureau, specjalizującego się w retro klimatach studia odpowiedzialnego wcześniej za chociażby Xeno Crisis czy 88 Heroes. Ich gra może być przyjemnym powrotem do przeszłości.

Tym samym za kilka miesięcy nadarzy się nie lada okazja, by powrócić do kultowych scen z drugiej części Terminatora, wcielając się w Sarę Connor czy T-800. Ale na tym temat się nie kończy, bowiem obok klasycznych ujęć z ucieczki na motocyklu, czy ostatecznego starcia z T-1000 otrzymamy trochę sekwencji z przyszłości, gdzie trzeba pokierować Johnem Connorem, ostatnią nadzieją ludzkości w walce ze Skynetem. A wszystko to w pixelartowej oprawie, przywodzącej na myśl dawne hity. Co ciekawe, twórcy obiecują różne zakończenia, więc tym bardziej nie będzie to jedynie nostalgiczne odtwarzanie filmowych kadrów.

