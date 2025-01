Starfield - studio Bethesda chwali się kolejnymi statystykami z gry. Ogłoszono plany na rozwój produkcji w 2024 roku

Ze względu na zbliżający się koniec 2023 roku studio Bethesda postanowiło podzielić się statystykami dotyczącymi swojej jednej z najgłośniejszych gier ostatnich lat, a więc Starfielda. Kosmiczna produkcja zadebiutowała 6 września i od początku cieszyła się sporą popularnością, choć nie obyło się bez słów krytyki. Oprócz samych tegorocznych informacji odnoszących się do gry studio podzieliło się dalszymi planami, które ma zamiar zrealizować już w przyszłym roku.

Studio Bethesda dość szybko pochwaliło się wynikami Starfielda, albowiem już 8 września 2023 roku, a więc dwa dni po premierze gry (choć zagrać można było nieco wcześniej). Mogliśmy się wtedy dowiedzieć, że tytuł znalazł się w rękach 6 mln nabywców (19 września było ich 10 mln). Teraz ogłoszono, że łącznie w Starfielda zagrało 13 mln osób, z których każda spędziła w grze średnio 40 godzin. Wszystko przełożyło się na 22 284 331 dni gry i niemal 2 mld odwiedzonych wirtualnych planet. Odbiegając na chwilę od oficjalnych statystyk, można dodać, że aktualnie produkcja nie cieszy się zbyt dużym uznaniem - z ostatnich 30 dni tylko 49% recenzji na Steam jest pozytywnych, natomiast średnia ocena użytkowników w serwisie Metacritic wynosi 5,6/10 (PC, 4,2 tys. opinii).

Z załączonych infografik można się dowiedzieć, że najbardziej niebezpieczną organizacją najemną byli Najemnicy Ekliptyki (odpowiadają za ponad 12 mln śmierci graczy), a jeśli chodzi o formę życia, to był to gatunek Ashta (1,7 mln zgonów). Bethesda podzieliła się również nieco ważniejszymi informacjami, które dotyczą rozwoju gry na przyszły 2024 rok. Od lutego gracze powinni (taki jest cel) otrzymywać aktualizacje co sześć tygodni. Mają one obejmować wszystkie aspekty gry, w tym nowe treści i funkcje. Pojawią się nowe możliwości podróżowania, a mapy miast staną się powszechnie dostępne. W przypadku statków kosmicznych będziemy mogli je bardziej dostosować, a opcje ich budowy zostaną wzbogacone. Wprowadzone zostaną także ustawienia odnoszące się do poziomu trudności. W następnej kolejności pojawi się wsparcie dla modów oraz dodatek Shattered Space. Plany są więc całkiem obszerne, jednak upłynie jeszcze sporo czasu, zanim zostaną w pełni zrealizowane.

