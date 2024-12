Starfield - nowa modyfikacja pozbywa się jednego z najbardziej irytujących aspektów w grze Bethesdy

Jedna z najgłośniejszych gier 2023 roku jednocześnie stanowi obiekt wielu kontrowersji od premiery. Chyba żaden tytuł na przestrzeni niemal pełnych już jedenastu miesięcy nie wywołuje tak skrajnych emocji. Ale nie ma się co temu dziwić - w końcu to Bethesda, która z podziwu godną konsekwencją wypuszcza projekty niesamowicie nierówne. I w tym przypadku nie jest inaczej. Do najczęściej krytykowanych elementów należy szereg archaicznych elementów.

Starfield otrzymał już sporo modyfikacji. Do najbardziej przydatnych można ostatnio zaliczyć usunięcie irytujących ujęć w trakcie dialogów.

Jeżeli mielibyśmy stworzyć listę najbardziej nielubianych mechanik Starfielda, obok chociażby wszechobecnych ekranów ładowania najpewniej w absolutnej czołówce znalazłoby się umiejscowienie kamery w trakcie prowadzenia dialogów. Pomijając fakt, że eksponuje np. pewne wadliwe elementy graficzne, bugi z nim związane weszły już chyba do klasyki youtube'owych memów. Ale gry Bethesdy znane są też z bardzo oddanych grup moderskich - a najnowszy tytuł nie należy do wyjątków, toteż znalezienie rozwiązania było kwestią czasu.

Tym samym na Nexus Mods można już znaleźć coś, co przynajmniej w pewnym stopniu ma szansę uatrakcyjnić rozgrywkę. Dzięki modyfikacji podczas wejścia w dialog z daną postacią pozostaniemy przy widoku z trzeciej osoby, zamiast typowego zbliżenia. Tym samym ta mała poprawka dołącza do listy potencjalnie najprzydatniejszych modów, obok tych usprawniających efekty wizualne czy usuwających różnorakie techniczne niedoróbki. A całkiem niedawno pojawiły się pewne przydatne aktualizacje od deweloperów, co dla niektórych może być nie najgorszą motywacją do powrotu do gry bądź zdecydowania się na jej sprawdzenie.

