Test wydajności Starfield PC - NVIDIA DLSS Frame Generation na ratunek wydajności. Czy najnowszy patch poprawia wydajność?

Najnowszy patch do Starfield oficjalnie wprowadza obsługę techniki NVIDIA DLSS, uwzględniając także funkcję Frame Generation, mającą zapewnić kartom zielonych znaczne przyspieszenie. Jednocześnie sprawdziłem hucznie zapowiadane poprawki w optymalizacji, porównując wyniki premierowej oraz najnowszej wersji Starfield. Wszystko na przykładzie karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4070, która posłuży za wyznacznik aktualnego stanu produkcji. Powinno to wystarczyć, żeby zobaczyć korzyści płynące z implementacji NVIDIA DLSS i ocenić jakość generowanego obrazu. Poza tym, Starfield niedługo wejdzie do regularnej procedury testowej kart graficznych, gdzie znajdziecie szersze spektrum wyników...

Autor: Sebastian Oktaba

Starfield to produkcja wykonana według sprawdzonej receptury Bethesdy z dodatkiem odrobiny nowości - znajdziecie tutaj dynamiczne strzelaniny, rozbudowane elementy eksploracyjne, obowiązkowy crafting, niezbyt skomplikowany system rozwijania postaci oraz mnóstwo aktywności pobocznych. Jest również wachlarz świeżych zagrywek m.in. latanie własnym statkiem w przestrzeni kosmicznej. Wystarczyło jednak zaledwie kilkanaście minut w świecie Starfield, żebym przypomniał sobie większość kanonicznych schematów gier Bethesdy. Jeśli lubiliście The Elder Scrolls i Fallouta, szybko poczujecie się jakbyście wrócili w znajome rejony. Generalnie powstała całkiem przyjemna strzelanina połączona ze zwiedzaniem planet, doprawiona wszystkim co Bethesda serwowała w ostatnich produkcjach - swoista kombinacja Fallout, The Elder Scrolls i Call of Duty i Mass Effect. Jedno mogę również potwierdzić, że napotkałem niewiele baboli związanych z kolizjami obiektów, postaciami czy fizyką obiektów. Sprawdźmy teraz wymagania sprzętowe Starfield względem procesorów i kart graficznych.

Po wielu miesiącach czekania, Starfield oficjalnie otrzymał obsługę NVIDIA DLSS z funkcją Frame Generation. Jakie korzyści przynosi najnowsza aktualizacja sprawdzę na przykładzie KFA2 GeForce RTX 4070 OC 3X.

Właściciele kart graficznych NVIDIA GeForce byli wyraźnie niezadowoleni brakiem implementacji NVIDIA DLSS w premierowym wydaniu Starfield, natomiast obecność wyłącznie AMD FSR uznawano za wyrachowane działanie AMD i Bethesdy. Produkcja była bowiem sprzedawana z procesorami AMD Ryzen i kartami graficznymi Radeon, co budziło uzasadnione podejrzenia o faworyzowanie jednej technologii. Sytuację zaogniał fakt, że natychmiast pojawiły się nieoficjalne modyfikacje, które wprowadziły obsługę NVIDIA DLSS i Intel XeSS, ciesząc się rekordowym zainteresowaniem. To dobitnie pokazało skalę problemu, obnażając stopień niekompetencji Bethesdy, która dopiero po ponad dwóch miesiącach przygotowała patcha oficjalnie dodającego NVIDIA DLSS. Jakieś zakulisowe przepychanki między stronami chyba musiały zachodzić, ponieważ NVIDIA nie umieściła żadnego materiału odnośnie aktualizacji Starfielda, chociaż regularnie przygotowuje filmiki o implementacji DLSS nawet w znacznie mniejszych tytułach.

Tryb

Skalowania Rozdzielczość

Wejściowa Rozdzielczość

Wyjściowa Procent Natywnej

Rozdzielczości Quality 1280 x 720

1706 x 960

2560 x 1440 1920 x 1080

2560 x 1440

3840 x 2160 67% Balanced 1114 x 626

1486 x 835

2259 x 1270 1920 x 1080

2560 x 1440

3840 x 2160 59% Performance 960 x 540

1280 x 720

1920 x 1080 1920 x 1080

2560 x 1440

3840 x 2160 50% Ultra Performance 640 x 360

854 x 480

1280 x 720 1920 x 1080

2560 x 1440

3840 x 2160 33%

Skalowanie AMD FSR 2 zostało dziwnie zaimplementowane, bowiem przeważnie w ustawieniach graficznych znajdziemy cztery profile: Quality, Balanced, Performance oraz Ultra Performance. Starfield takiego podziału nie oferuje, dlatego żeby uzyskać określone stopniowanie, należy ręcznie ustawić procentową wartość skalowania względem natywnej rozdzielczości np.: Quality to poziom 67%. Najnowszy patch (1.8.84.0) niczego tutaj nie poprawia w stosunku do premiery (1.7.23.0), aczkolwiek skalowanie NVIDIA DLSS SR (Super Resolution) otrzymało implementację zgodną z dotychczasowymi standardami. Wprowadzono zatem gotowe profile Quality, Balanced, Performance oraz Ultra Performance, więc ustawianie procentowego suwaka rozdzielczości okazuje się zbędne. Jednak co chyba najważniejsze, pojawiła się również funkcja NVIDIA DLSS Frame Generation, która powinna znacznie poprawić wydajność na kartach graficznych Ada Lovelace, co oczywiście sprawdzę na przykładzie KFA2 GeForce RTX 4070 OC 3X.